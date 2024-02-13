13 февраля 2024

Екатеринбуржцы ночью нашли мужчину в форме охранника, лежащего в луже крови

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Ремонт здания БСМП. Курган , машина скорой помощи, скорая помошь
Медики госпитализировали пострадавшего Фото:

В Екатеринбурге ночью 13 февраля на улице Бардина местные жители обнаружили мужчину в форме охранника, лежащего в луже крови. Медики госпитализировали пострадавшего, рассказал очевидец.

«Молодой человек на вид лет 26-27, нашли на улице Бардина,21А. Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. По его словам, мужчина был одет в форму охранника.

Информация о пострадавшем поступила в отдел полиции №4 Ленинского района. Выезжавшие на место происшествия силовики установили, что на мужчину не совершалось нападения. «Гражданин передан медикам для оказания соответствующей помощи», — заявили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге ночью 13 февраля на улице Бардина местные жители обнаружили мужчину в форме охранника, лежащего в луже крови. Медики госпитализировали пострадавшего, рассказал очевидец. «Молодой человек на вид лет 26-27, нашли на улице Бардина,21А. Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. По его словам, мужчина был одет в форму охранника. Информация о пострадавшем поступила в отдел полиции №4 Ленинского района. Выезжавшие на место происшествия силовики установили, что на мужчину не совершалось нападения. «Гражданин передан медикам для оказания соответствующей помощи», — заявили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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