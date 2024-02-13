Екатеринбуржцы ночью нашли мужчину в форме охранника, лежащего в луже крови

14 февраля 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Медики госпитализировали пострадавшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ночью 13 февраля на улице Бардина местные жители обнаружили мужчину в форме охранника, лежащего в луже крови. Медики госпитализировали пострадавшего, рассказал очевидец. «Молодой человек на вид лет 26-27, нашли на улице Бардина,21А. Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. По его словам, мужчина был одет в форму охранника. Информация о пострадавшем поступила в отдел полиции №4 Ленинского района. Выезжавшие на место происшествия силовики установили, что на мужчину не совершалось нападения. «Гражданин передан медикам для оказания соответствующей помощи», — заявили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге ночью 13 февраля на улице Бардина местные жители обнаружили мужчину в форме охранника, лежащего в луже крови. Медики госпитализировали пострадавшего, рассказал очевидец. «Молодой человек на вид лет 26-27, нашли на улице Бардина,21А. Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. По его словам, мужчина был одет в форму охранника. Информация о пострадавшем поступила в отдел полиции №4 Ленинского района. Выезжавшие на место происшествия силовики установили, что на мужчину не совершалось нападения. «Гражданин передан медикам для оказания соответствующей помощи», — заявили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.