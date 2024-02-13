В ХМАО отменили занятия у многих школьников первой смены

14 февраля 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Школьники с 1-го по 11-й класс не пойдут учиться из-за холодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В большей части городов и поселков ХМАО 14 февраля отменены занятия для школьников первой смены из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 14 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от -25 до -40,1 градусов. Скорость ветра 1-7 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах: Покачи, Когалым, Сургут, Радужный. Также в селах и деревнях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Корлики Дома останутся школьники с 1-й по 8-й класс в следующих населенных пунктах: Нягань, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-ях, Лянтор. Еще в селах и деревнях: Няксимволь, Хулимсунт, Агириш, Унъюган, Коммунистический, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лемпино, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый. Школьники нескольких городов не будут учиться с 1-й по 4-й класс: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Югорск, Урай, Советский. А также другие населенные пункты: Малый Атлым, Приобье, Андра, Сергино, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Чантырья, Мулымья, Ушья, Половинка, Таежный, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Каюкова, Угут, Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В большей части городов и поселков ХМАО 14 февраля отменены занятия для школьников первой смены из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 14 февраля температура воздуха на территории ХМАО составляет от -25 до -40,1 градусов. Скорость ветра 1-7 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1-го по 11-й класс занятия отменены в следующих городах: Покачи, Когалым, Сургут, Радужный. Также в селах и деревнях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Варьеган, Новоаганск, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Корлики Дома останутся школьники с 1-й по 8-й класс в следующих населенных пунктах: Нягань, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-ях, Лянтор. Еще в селах и деревнях: Няксимволь, Хулимсунт, Агириш, Унъюган, Коммунистический, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лемпино, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый. Школьники нескольких городов не будут учиться с 1-й по 4-й класс: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Югорск, Урай, Советский. А также другие населенные пункты: Малый Атлым, Приобье, Андра, Сергино, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Чантырья, Мулымья, Ушья, Половинка, Таежный, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Каюкова, Угут, Ваховск, Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс/