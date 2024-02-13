В Ноябрьске отменили занятия у некоторых детей первой смены

В Ноябрьске 14 февраля отменили занятия у детей с 1 по 8 класс первой смены

14 февраля 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске дети с 1 по 8 класс не идут в школу из-за холодов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ноябрьске 14 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс из-за морозов. Об этом сообщила администрация города. «Внимание! ЕДДС информирует: в связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно. В 06:00 в Ноябрьске: t — 39 °С, ветер „С-В“ 3 м/с», — написала администрация города в telegram-канале.

В Ноябрьске 14 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс из-за морозов. Об этом сообщила администрация города. «Внимание! ЕДДС информирует: в связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно. В 06:00 в Ноябрьске: t — 39 °С, ветер „С-В“ 3 м/с», — написала администрация города в telegram-канале.