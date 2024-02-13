13 февраля 2024

В Ноябрьске отменили занятия у некоторых детей первой смены

В Ноябрьске 14 февраля отменили занятия у детей с 1 по 8 класс первой смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
В Ноябрьске дети с 1 по 8 класс не идут в школу из-за холодов Фото:

В Ноябрьске 14 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс из-за морозов. Об этом сообщила администрация города.

«Внимание! ЕДДС информирует: в связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно. В 06:00 в Ноябрьске: t — 39 °С, ветер „С-В“ 3 м/с», — написала администрация города в telegram-канале.

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В Ноябрьске 14 февраля отменили занятия у школьников первой смены с 1 по 8 класс из-за морозов. Об этом сообщила администрация города. «Внимание! ЕДДС информирует: в связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно. В 06:00 в Ноябрьске: t — 39 °С, ветер „С-В“ 3 м/с», — написала администрация города в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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