Под Иркутском врачи вынудили женщину со сломанным позвоночником самой ехать в больницу

Mash: врачи вынудили пациентку добираться до больницы со сломанным позвонком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, вызов врача, скорая помошь
Пациентка была вынуждена ехать 180 километров до больницы со сломанным позвонком Фото:

В Иркутской области врачи вынудили пациентку с повреждением позвоночника самостоятельно добираться до ближайшей больницы, которая находится в 180 километрах от ее дома. Об этом сообщает Mash.

«Врачи скорой помощи из Усть-Уды сказали женщине с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу. За 180 километров от дома», — передают авторы канала. Изначально пациентка неудачно ударилась спиной. Когда ее осмотрели медики, то сказали, что ей нужно в больницу, но добираться придется самостоятельно. В итоге по ее прибытии врач-хирург диагностировал перелом позвонка.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Иркутской области врачи вынудили пациентку с повреждением позвоночника самостоятельно добираться до ближайшей больницы, которая находится в 180 километрах от ее дома. Об этом сообщает Mash. «Врачи скорой помощи из Усть-Уды сказали женщине с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу. За 180 километров от дома», — передают авторы канала. Изначально пациентка неудачно ударилась спиной. Когда ее осмотрели медики, то сказали, что ей нужно в больницу, но добираться придется самостоятельно. В итоге по ее прибытии врач-хирург диагностировал перелом позвонка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...