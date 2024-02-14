Под Иркутском врачи вынудили женщину со сломанным позвоночником самой ехать в больницу

Пациентка была вынуждена ехать 180 километров до больницы со сломанным позвонком
В Иркутской области врачи вынудили пациентку с повреждением позвоночника самостоятельно добираться до ближайшей больницы, которая находится в 180 километрах от ее дома. Об этом сообщает Mash.
«Врачи скорой помощи из Усть-Уды сказали женщине с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу. За 180 километров от дома», — передают авторы канала. Изначально пациентка неудачно ударилась спиной. Когда ее осмотрели медики, то сказали, что ей нужно в больницу, но добираться придется самостоятельно. В итоге по ее прибытии врач-хирург диагностировал перелом позвонка.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.