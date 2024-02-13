В Челябинске испекут сувенирные пряники к 11-летию падения метеорита

14 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Челябинский метеорит хранится в историческом музее региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 15 февраля испекут сувенирные пряники с логотипом «Метеориту 11 лет». Об этом сообщает пресс-служба исторического музея региона. «В историческом музее Южного Урала 15 февраля отпразднуют день рождения знаменитого метеорита «Челябинск». В этом году исполняется 11 лет с момента падения небесного тела в Челябинской области. Участников Дня метеорита ждут памятные подарки от Исторического музея Южного Урала, а первые 100 посетителей, купившие билеты на постоянную экспозицию 15 февраля, получат вкусные призы — сувенирные пряники с логотипом «Метеориту 11 лет», сообщили в пресс-службе музея. Стать участниками праздника смогут все, кто интересуется космосом. С 9:00 до 10:00 вход на постоянную экспозицию будет бесплатным. В 9:20 поднимется купол стеклянной витрины, где хранится метеорит, и гости смогут увидеть «космического странника» воочию. Эта акция в челябинском музее уже стала традиционной. Метеорит взорвался над Челябинском 15 февраля 2013 года. Взрывом в Челябинске и прилегающих муниципалитетах повредило множество зданий, были выбиты стекла, упали подвесные потолки. Вспышку видели во многих городах Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Казахстана. Позднее метеорит извлекли из озера Чебаркуль и теперь он находится в экспозиции исторического музея. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 15 февраля испекут сувенирные пряники с логотипом «Метеориту 11 лет». Об этом сообщает пресс-служба исторического музея региона. «В историческом музее Южного Урала 15 февраля отпразднуют день рождения знаменитого метеорита «Челябинск». В этом году исполняется 11 лет с момента падения небесного тела в Челябинской области. Участников Дня метеорита ждут памятные подарки от Исторического музея Южного Урала, а первые 100 посетителей, купившие билеты на постоянную экспозицию 15 февраля, получат вкусные призы — сувенирные пряники с логотипом «Метеориту 11 лет», сообщили в пресс-службе музея. Стать участниками праздника смогут все, кто интересуется космосом. С 9:00 до 10:00 вход на постоянную экспозицию будет бесплатным. В 9:20 поднимется купол стеклянной витрины, где хранится метеорит, и гости смогут увидеть «космического странника» воочию. Эта акция в челябинском музее уже стала традиционной. Метеорит взорвался над Челябинском 15 февраля 2013 года. Взрывом в Челябинске и прилегающих муниципалитетах повредило множество зданий, были выбиты стекла, упали подвесные потолки. Вспышку видели во многих городах Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Казахстана. Позднее метеорит извлекли из озера Чебаркуль и теперь он находится в экспозиции исторического музея.