Суд отправил лже-минера челябинского моста в колонию строгого режима

Карталинский городской суд (Челябинская область) отправил в колонию жителя региона за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом URA.RU 14 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Гражданин установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате совместных с МО МВД России „Карталинский“ оперативно-розыскных мероприятий. Южноуралец в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти совершил анонимное сообщение об акте терроризма — минировании железнодорожного моста. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге либо иных терактах. Телефонный терроризм наказывается в зависимости от обстоятельств совершения преступления сроком до трех, пяти, восьми или десяти лет лишения свободы по статье 207 УК РФ.
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