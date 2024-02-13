13 февраля 2024

Суд отправил лже-минера челябинского моста в колонию строгого режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, телефон, защитная маска, татуировки на пальцах
Срок за ложные сообщения о готовящихся терактах может достигать 10 лет Фото:

Карталинский городской суд (Челябинская область) отправил в колонию жителя региона за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом URA.RU 14 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Гражданин установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате совместных с МО МВД России „Карталинский“ оперативно-розыскных мероприятий. Южноуралец в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти совершил анонимное сообщение об акте терроризма — минировании железнодорожного моста. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге либо иных терактах. Телефонный терроризм наказывается в зависимости от обстоятельств совершения преступления сроком до трех, пяти, восьми или десяти лет лишения свободы по статье 207 УК РФ.

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Карталинский городской суд (Челябинская область) отправил в колонию жителя региона за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом URA.RU 14 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Гражданин установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате совместных с МО МВД России „Карталинский“ оперативно-розыскных мероприятий. Южноуралец в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти совершил анонимное сообщение об акте терроризма — минировании железнодорожного моста. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге либо иных терактах. Телефонный терроризм наказывается в зависимости от обстоятельств совершения преступления сроком до трех, пяти, восьми или десяти лет лишения свободы по статье 207 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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