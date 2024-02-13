В Тюмени жилой дом признали зоной ЧС

14 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Сейчас дом №60 на Харьковской расселяют Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени установили зону вероятной ЧС в многоэтажке на улице Харьковской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сейчас дом №60 расселяют. «Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени приняла решение установить зону вероятной ЧС на территории дома по ул. Харьковской, 60. <…> Нужно организовать обход жителей, предупредить, чтобы в доме никого не оставалось, и пригласить всех на встречу», — приводит мэрия слова заместитель главы Тюмени Петра Вагина. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ближайшие пять лет расселят около 100 тысяч квадратных метров. На эти цели планируют потратить более 10 млрд рублей. Почти все аварийные дома уже распределены между проектами КРТ.

В Тюмени установили зону вероятной ЧС в многоэтажке на улице Харьковской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сейчас дом №60 расселяют. «Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени приняла решение установить зону вероятной ЧС на территории дома по ул. Харьковской, 60. <…> Нужно организовать обход жителей, предупредить, чтобы в доме никого не оставалось, и пригласить всех на встречу», — приводит мэрия слова заместитель главы Тюмени Петра Вагина. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ближайшие пять лет расселят около 100 тысяч квадратных метров. На эти цели планируют потратить более 10 млрд рублей. Почти все аварийные дома уже распределены между проектами КРТ.