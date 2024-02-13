13 февраля 2024

В Тюмени жилой дом признали зоной ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома на Харьковской, 52а. Работа спасателей. Тюмень, аварийный дом
Сейчас дом №60 на Харьковской расселяют Фото:

В Тюмени установили зону вероятной ЧС в многоэтажке на улице Харьковской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сейчас дом №60 расселяют.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени приняла решение установить зону вероятной ЧС на территории дома по ул. Харьковской, 60. <…> Нужно организовать обход жителей, предупредить, чтобы в доме никого не оставалось, и пригласить всех на встречу», — приводит мэрия слова заместитель главы Тюмени Петра Вагина.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ближайшие пять лет расселят около 100 тысяч квадратных метров. На эти цели планируют потратить более 10 млрд рублей. Почти все аварийные дома уже распределены между проектами КРТ.

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В Тюмени установили зону вероятной ЧС в многоэтажке на улице Харьковской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сейчас дом №60 расселяют. «Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени приняла решение установить зону вероятной ЧС на территории дома по ул. Харьковской, 60. <…> Нужно организовать обход жителей, предупредить, чтобы в доме никого не оставалось, и пригласить всех на встречу», — приводит мэрия слова заместитель главы Тюмени Петра Вагина. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ближайшие пять лет расселят около 100 тысяч квадратных метров. На эти цели планируют потратить более 10 млрд рублей. Почти все аварийные дома уже распределены между проектами КРТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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