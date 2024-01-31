Моор подсчитал, сколько будет стоить расселение аварийного жилья

На снос аварийного жилья в Тюменской области понадобится 10 млрд рублей

Моор пояснил, что в областном центре большую часть работы проведут через механизмы КРТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшие пять лет в Тюменской области предстоит расселить почти 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели придется потратить больше 10 млрд рублей, заявил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции.

«Почти 40% от всего аварийного жилья на следующем этапе — это Тюмень и Тюменский район. Чтобы облегчить задачу для бюджета, принято решение по максимуму здесь привлекать средства инвестора, то есть — использовать механизм комплексного развития территорий», — передает корреспондент URA.RU слова Моора с пресс-конференции.

Глава региона пояснил, что в областном центре практически все аварийные дома уже распределены между проектами КРТ. В Тюменском районе этот механизм использовать сложнее. «Не все территории там привлекательны для инвестора. Но мы уже в 2024 году в бюджет заложили 500 млн рублей на эти цели, будем постепенно добавлять», — пояснил Моор.

Также он отметил, что пока еще не существует федеральной программы для нового этапа сноса ветхого жилья. «Как только программа появится, мы скорректируем финансирование с использованием федеральных средств», — добавил Моор.

По его словам, наибольшее напряжение возникает на стадии оценки стоимости ветхого жилья. Однако есть установка переселять людей максимально быстро. «Когда происходит оценка, у нас никогда нет задачи стоимость занижать. Нам необходимо федеральную программу выполнять, нам занижать будет невыгодно. Но если человек с ценой будет не согласен — всегда все можно решить в судебном порядке», — отметил глава региона.

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