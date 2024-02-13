13 февраля 2024

В ХМАО суд вынес приговор мужчине, похитившему 126 тонн нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Ущерб, нанесенный нефтяной компании, составил более 3-х миллионов рублей Фото:

Нижневартовский районный суд вынес приговор жителю Удмуртии, который летом 2022 года похитил 126 тонн нефти из нефтепровода. Мужчину приговорили к условному сроку на 4 года. Об этом стало известно из публикации на сайте УМВД Югры.

«Следователями следственного отдела МОМВД России „Нижневартовский“ в ходе расследования уголовного дела установлено, что в июле 2022 года злоумышленник путем несанкционированного подключения к напорному нефтепроводу, расположенному в районе 183 километра автодороги „Сургут-Нижневартовск“ на территории Нижневартовского района, осуществлял откачку нефти», — пояснили в публикации. В ходе следствия мужчина признался в повторном эпизоде похищения нефти.

Материальный ущерб, нанесенный компании, составил более трех миллионов рублей. В качестве наказания, суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно.

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Нижневартовский районный суд вынес приговор жителю Удмуртии, который летом 2022 года похитил 126 тонн нефти из нефтепровода. Мужчину приговорили к условному сроку на 4 года. Об этом стало известно из публикации на сайте УМВД Югры. «Следователями следственного отдела МОМВД России „Нижневартовский“ в ходе расследования уголовного дела установлено, что в июле 2022 года злоумышленник путем несанкционированного подключения к напорному нефтепроводу, расположенному в районе 183 километра автодороги „Сургут-Нижневартовск“ на территории Нижневартовского района, осуществлял откачку нефти», — пояснили в публикации. В ходе следствия мужчина признался в повторном эпизоде похищения нефти. Материальный ущерб, нанесенный компании, составил более трех миллионов рублей. В качестве наказания, суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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