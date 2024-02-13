В ХМАО суд вынес приговор мужчине, похитившему 126 тонн нефти

Нижневартовский районный суд вынес приговор жителю Удмуртии, который летом 2022 года похитил 126 тонн нефти из нефтепровода. Мужчину приговорили к условному сроку на 4 года. Об этом стало известно из публикации на сайте УМВД Югры.
«Следователями следственного отдела МОМВД России „Нижневартовский“ в ходе расследования уголовного дела установлено, что в июле 2022 года злоумышленник путем несанкционированного подключения к напорному нефтепроводу, расположенному в районе 183 километра автодороги „Сургут-Нижневартовск“ на территории Нижневартовского района, осуществлял откачку нефти», — пояснили в публикации. В ходе следствия мужчина признался в повторном эпизоде похищения нефти.
Материальный ущерб, нанесенный компании, составил более трех миллионов рублей. В качестве наказания, суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно.
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