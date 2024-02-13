13 февраля 2024

В ЯНАО началось объединение Салехарда и Лабытнанги. Фото

Артюхов и мэры разрабатывают план по созданию агломерации Салехард-Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, дорожные знаки, стела, указатели, лабытнанги, город салехард
Главы Салехарда и Лабытнанги приступили к созданию мастер-плана развития агломерации Фото:

В столице ЯНАО 14 февраля стартовала сессия, в ходе которой прорабатывается мастер-план по созданию агломерации Салехард-Лабытнанги. Старт событию, на котором присутствуют главы городов и представители профильных департаментов дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы на Ямале создаем мастер-планы для трех опорных территорий. Если Ноябрьск и Новый Уренгой находятся в традиционной нефтегазовой логике, то для агломерации Салехард-Лабытнанги перед нами стоит амбициозная задача. Города исторически связаны, но сейчас необходимо четко понимать, как они будут взаимодействовать в будущем», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Стратегическая сессия пройдет в формате интерактивной командной работы. Командам предстоит выработать основной вектор развития агломерации, решить вопросы по развитию экономики и созданию совместных проектов, в том числе и в сфере туризма, а также определить, как будет совершенствоваться транспортная инфраструктура.

Агломерация Салехард-Лабытнанги определена в качестве одного из трех опорных городов арктической зоны на Ямале. В их число также вошли Ноябрьск и Новый Уренгой.

Алексей Титовский и Марина Трескова готовятся создавать мастер-план совместной агломерации
Алексей Титовский и Марина Трескова готовятся создавать мастер-план совместной агломерации
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В столице ЯНАО 14 февраля стартовала сессия, в ходе которой прорабатывается мастер-план по созданию агломерации Салехард-Лабытнанги. Старт событию, на котором присутствуют главы городов и представители профильных департаментов дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства. «Мы на Ямале создаем мастер-планы для трех опорных территорий. Если Ноябрьск и Новый Уренгой находятся в традиционной нефтегазовой логике, то для агломерации Салехард-Лабытнанги перед нами стоит амбициозная задача. Города исторически связаны, но сейчас необходимо четко понимать, как они будут взаимодействовать в будущем», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Стратегическая сессия пройдет в формате интерактивной командной работы. Командам предстоит выработать основной вектор развития агломерации, решить вопросы по развитию экономики и созданию совместных проектов, в том числе и в сфере туризма, а также определить, как будет совершенствоваться транспортная инфраструктура. Агломерация Салехард-Лабытнанги определена в качестве одного из трех опорных городов арктической зоны на Ямале. В их число также вошли Ноябрьск и Новый Уренгой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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