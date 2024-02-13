В ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на бензин

14 февраля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Самый дешевый бензин в ХМАО стоит 44 рубля 40 копеек Фото: Илья Московец © URA.RU Автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. Водитель техники, который часто ездит по региону, поделился с корреспондентом URA.RU информацией об АЗС с самым дешевым бензином АИ-92. «На заправке „Газпром нефти“ между Нижневартовском и Мегионом АИ-94 сейчас стоит 44 рубля. Чуть подороже, за 46 рублей, можно заправиться под Сургутом на АЗС „Петролстарт“ или на заправке „Роснефти“ по пути на Самотлорское месторождение — за 47 рублей», — сообщил водитель агентству. На других автозаправочных станциях, по словам автомобилиста, приходится отдавать за литр этого топлива 50 рублей и более. В справочной службе автозаправочных станций «Газпром нефти» подтвердили информацию о цене АИ-92, полученную от водителя. «Бензин АИ-92 на данной АЗС стоит 44 рубля 40 копеек за литр, АИ-95 — 49,7 руб.», — сообщили в справочной службе. Данные о стоимости топлива на заправках «Петролстарт» и «Роснефть» подтвердили приложения для автомобилистов «Яндекс.Заправки» и «РН-Карт». Ранее URA.RU писало, что самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Октябрьском и Нижневартовском районах ХМАО. Об этом сообщил окружной Департамент экономического развития, который провел мониторинг цен на нефтепродукты в населенных пунктах округа.

Автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. Водитель техники, который часто ездит по региону, поделился с корреспондентом URA.RU информацией об АЗС с самым дешевым бензином АИ-92. «На заправке „Газпром нефти“ между Нижневартовском и Мегионом АИ-94 сейчас стоит 44 рубля. Чуть подороже, за 46 рублей, можно заправиться под Сургутом на АЗС „Петролстарт“ или на заправке „Роснефти“ по пути на Самотлорское месторождение — за 47 рублей», — сообщил водитель агентству. На других автозаправочных станциях, по словам автомобилиста, приходится отдавать за литр этого топлива 50 рублей и более. В справочной службе автозаправочных станций «Газпром нефти» подтвердили информацию о цене АИ-92, полученную от водителя. «Бензин АИ-92 на данной АЗС стоит 44 рубля 40 копеек за литр, АИ-95 — 49,7 руб.», — сообщили в справочной службе. Данные о стоимости топлива на заправках «Петролстарт» и «Роснефть» подтвердили приложения для автомобилистов «Яндекс.Заправки» и «РН-Карт». Ранее URA.RU писало, что самый дешевый бензин в ХМАО можно купить в Октябрьском и Нижневартовском районах ХМАО. Об этом сообщил окружной Департамент экономического развития, который провел мониторинг цен на нефтепродукты в населенных пунктах округа.