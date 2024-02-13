Ямальские оленеводы пожаловались на невыплату денег за сданное мясо

Олени для ямальцев-тундровиков — главная ценность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальским оленеводам задерживают выплаты за сданное мясо в мясоперерабатывающие комплексы. На эту ситуацию обратил внимание общественник из Панаевска (ЯНАО) Ейко Сэротэтто, который заявил, что деньги тундровикам не платили с декабря прошлого года.

«Еще 9 декабря 2023 года они (оленеводы) привели своих оленей и сдали мясо (главе) крестьянско-фермерского хозяйства Сюнску Пырирко, нашему земляку, неравнодушному человеку, который всегда протягивает руку помощи и от всей души помогает своему народу. Сегодня уже 13 февраля 2024 года, но оплаты с МУП „Паюта“ за сданное мясо в 2023 году до сих пор нет», — рассказал на своей странице «ВКонтакте» Сэротэтто.

Общественник предположил, что за задержкой выплат оленеводам стоит ямальский мясоперерабатывающий комплекс «Паюта». «Создается впечатление, что муниципальное унитарное предприятие „Паюта“ в лице директора Алексея Верещака, пользуясь своей властью и монополией в Приуральском районе, решило загнать их всех в угол, и эти удары приходится принимать людям, которые бьются за право каждого оленевода», — рассказал Сэротэтто, добавив, что главе КФХ Пырирко приходится «выбивать хотя бы 10% лап (оленей), для того, чтобы женщины сшили кисы и варежки».

В разговоре с корреспондентом URA.RU Сэротэтто объяснил, что эту проблему с невыплатами ему озвучили знакомые оленеводы. «Ко мне обратились оленеводы, я предложил помочь, чтобы придать проблеме общественный отклик», — объяснил общественный активист.

Корреспондент URA.RU попросил комментарий у МУП «Паюта», чтобы прояснить ситуацию с выплатами денег оленеводам. На момент публикации ответ получен не был. В пресс-службу департамента агропромышленного комплекса ЯНАО дозвониться не удалось.