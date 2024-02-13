В Тарко-Сале на две недели перекроют улицу Геологов
В Тарко-Сале (ЯНАО) на две недели закроют для автомобильного движения участок улицы Геологов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пуровского района.
«С 15 февраля в Тарко-Сале на две недели будет перекрыт участок дороги по улице Геологов. На месте установят временные знаки», — сообщает пресс-служба мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Для общественного транспорта будет организован объезд.
В Тарко-Сале перекроют участок улицы Геологов на две недели
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