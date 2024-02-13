13 февраля 2024

В райцентре ЯНАО на две недели закроют центральную улицу. Карта

В райцентре ЯНАО на две недели закроют центральную дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
В Тарко-Сале на две недели перекроют улицу Геологов Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) на две недели закроют для автомобильного движения участок улицы Геологов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пуровского района.

«С 15 февраля в Тарко-Сале на две недели будет перекрыт участок дороги по улице Геологов. На месте установят временные знаки», — сообщает пресс-служба мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Для общественного транспорта будет организован объезд.

В Тарко-Сале перекроют участок улицы Геологов на две недели
В Тарко-Сале перекроют участок улицы Геологов на две недели
Фото:

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В Тарко-Сале (ЯНАО) на две недели закроют для автомобильного движения участок улицы Геологов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пуровского района. «С 15 февраля в Тарко-Сале на две недели будет перекрыт участок дороги по улице Геологов. На месте установят временные знаки», — сообщает пресс-служба мэрии Пуровского района в официальном telegram-канале. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Для общественного транспорта будет организован объезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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