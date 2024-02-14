Пермяков зовут делать системы артиллерийской разведки за 200 тысяч рублей

Тульский завод «Стрела» ищет в Прикамье рабочих на зарплату в 200 тысяч рублей

Тульский завод является крупнейшим производителем радиолокационных станций Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Жителям Пермского края предложили работу вахтовым методом на предприятии оборонно-промышленного комплекса НПО «Стрела» в Туле. Этот завод является крупнейшим российским производителем радиолокационных станций и комплексов разведки наземных целей, в том числе артиллерии. За месячную вахту в должности оператора-наладчика станков с программным управлением обещают платить 200 тысяч рублей.

«Предложения о работе для соискателей из Пермского края. Требуются операторы-наладчики станков с программным управлением нa oборонный завoд „Cтрeла“. Работа вахтовым методом в Туле. Заработная плата от 200 тысяч рублей за 30 смен. Продолжительность смен — 11 часов. Ночные смены оплачиваются по повышенному коэффициенту», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Среди условий указаны бесплатные жилье, обеды и рабочая экипировка. Также за счет работодателя для сотрудников проведут медосмотр. Обязанности заключаются в работе на токарных или фрезерных станках с системой Fanuc. НПО «Стрела» находится в Туле и является крупнейшим в России производителем радиолокационной техники, предназначенной для наблюдения за наземными целями. Завод выпускает переносные РЛС наземной разведки «Кредо-М1», комплексы разведки позиций ракет и артиллерии «Зоопарк-1», огневых позиций минометов «Аистенок» и другую продукцию военного назначения.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на оборонном предприятии в Санкт-Петербурге. Там необходимо трудиться на производстве снарядов для танков «Армата» за зарплату в 140 тысяч рублей.