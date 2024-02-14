В прокуратуре ЯНАО сообщили о последствиях пожара в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Чекистов. Тюмень , пожар, последствия, сгоревший автомобиль, пожарные
В ночной пожар в Салехарде повредил 13 гаражных боксов Фото:

Ночной пожар в Салехарде (ЯНАО) повредил тринадцать гаражных боксов, также огонь уничтожил часть имущества, принадлежащего хозяевам гаражей. Ход расследования причин возгорания находится на контроле прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В результате пожара 13 февраля выгорели деревянные перекрытия тринадцати гаражных боксов, частично повреждено и уничтожено имущество владельцев гаражей. Автомобили, находившиеся в гаражах, своевременно были перемещены собственниками на безопасное расстояние», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Результаты проверки по факту возгорания гаражей по улице Чапаева находятся на контроле прокуратуры. Причины возгорания и размер ущерба еще устанавливаются.

Пожар в гаражных боксах начался вечером 13 февраля. Тушение было осложнено погодными условиями, из-за которых защитные костюмы пожарных замерзали и сковывали движение. Опасность представляли и газовые баллоны, складируемые в одном из боксов. Пожарным удалось потушить огонь в первом часу 14 февраля. Имущество спасено на 10 миллионов рублей.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночной пожар в Салехарде (ЯНАО) повредил тринадцать гаражных боксов, также огонь уничтожил часть имущества, принадлежащего хозяевам гаражей. Ход расследования причин возгорания находится на контроле прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «В результате пожара 13 февраля выгорели деревянные перекрытия тринадцати гаражных боксов, частично повреждено и уничтожено имущество владельцев гаражей. Автомобили, находившиеся в гаражах, своевременно были перемещены собственниками на безопасное расстояние», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Результаты проверки по факту возгорания гаражей по улице Чапаева находятся на контроле прокуратуры. Причины возгорания и размер ущерба еще устанавливаются. Пожар в гаражных боксах начался вечером 13 февраля. Тушение было осложнено погодными условиями, из-за которых защитные костюмы пожарных замерзали и сковывали движение. Опасность представляли и газовые баллоны, складируемые в одном из боксов. Пожарным удалось потушить огонь в первом часу 14 февраля. Имущество спасено на 10 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...