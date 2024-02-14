В прокуратуре ЯНАО сообщили о последствиях пожара в Салехарде

Ночной пожар в Салехарде (ЯНАО) повредил тринадцать гаражных боксов, также огонь уничтожил часть имущества, принадлежащего хозяевам гаражей. Ход расследования причин возгорания находится на контроле прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В результате пожара 13 февраля выгорели деревянные перекрытия тринадцати гаражных боксов, частично повреждено и уничтожено имущество владельцев гаражей. Автомобили, находившиеся в гаражах, своевременно были перемещены собственниками на безопасное расстояние», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Результаты проверки по факту возгорания гаражей по улице Чапаева находятся на контроле прокуратуры. Причины возгорания и размер ущерба еще устанавливаются.
Пожар в гаражных боксах начался вечером 13 февраля. Тушение было осложнено погодными условиями, из-за которых защитные костюмы пожарных замерзали и сковывали движение. Опасность представляли и газовые баллоны, складируемые в одном из боксов. Пожарным удалось потушить огонь в первом часу 14 февраля. Имущество спасено на 10 миллионов рублей.
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