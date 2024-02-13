Тушение пожара осложняли газовые баллоны в гаражах
В Салехарде 13 февраля в 21:38 на улице Чапаева, 36 загорелся гаражный комплекс. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО.
«В 21:38 поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе, расположенном на улице Чапаева, 36. В 23:32 минуты пожар был локализован. Ориентировочная площадь — 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — написала пресс-службу ведомства.
По словам пресс-службы ведомства, работу пожарных осложняло наличие газовых баллонов в гаражах. В 00:33 было ликвидировано открытое горение. На пожаре работали 37 человек и восемь единиц спецтехники МЧС.
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