В Салехарде ночью произошел пожар в гаражном комплексе. Видео

14 февраля 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Тушение пожара осложняли газовые баллоны в гаражах Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Салехарде 13 февраля в 21:38 на улице Чапаева, 36 загорелся гаражный комплекс. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО. «В 21:38 поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе, расположенном на улице Чапаева, 36. В 23:32 минуты пожар был локализован. Ориентировочная площадь — 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — написала пресс-службу ведомства. По словам пресс-службы ведомства, работу пожарных осложняло наличие газовых баллонов в гаражах. В 00:33 было ликвидировано открытое горение. На пожаре работали 37 человек и восемь единиц спецтехники МЧС.

В Салехарде 13 февраля в 21:38 на улице Чапаева, 36 загорелся гаражный комплекс. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС ЯНАО. «В 21:38 поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе, расположенном на улице Чапаева, 36. В 23:32 минуты пожар был локализован. Ориентировочная площадь — 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — написала пресс-службу ведомства. По словам пресс-службы ведомства, работу пожарных осложняло наличие газовых баллонов в гаражах. В 00:33 было ликвидировано открытое горение. На пожаре работали 37 человек и восемь единиц спецтехники МЧС.