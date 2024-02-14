Путин предложил повысить зарплаты медикам с 1 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил, что необходимо обратить внимание на помощь для медиков Фото:

С 1 марта нужно повысить зарплаты для медиков из малых населенных пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Предлагаю с 1 марта повысить зарплаты специалистам, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», — заявил Путин на заседании Форума будущих технологий. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Российский глава отметил, что нужно обратить внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям.

По словам Путина, в городах с населением от 50 до 100 тысяч жителей врачи к заработной плате будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал — 20 тысяч. В городах, где проживает меньше 50 тысяч граждан, такие выплаты будут больше. Он подчеркнул, что каждый месяц 50 тысяч к зарплате будут получать врачи, 30 — работники среднего звена.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 марта нужно повысить зарплаты для медиков из малых населенных пунктов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Предлагаю с 1 марта повысить зарплаты специалистам, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», — заявил Путин на заседании Форума будущих технологий. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Российский глава отметил, что нужно обратить внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям. По словам Путина, в городах с населением от 50 до 100 тысяч жителей врачи к заработной плате будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал — 20 тысяч. В городах, где проживает меньше 50 тысяч граждан, такие выплаты будут больше. Он подчеркнул, что каждый месяц 50 тысяч к зарплате будут получать врачи, 30 — работники среднего звена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...