В мире Украина Зеленский захотел «ослепить» российскую артиллерию Зеленский предложил внедрить оружие для «ослепления» русской артиллерии 14 февраля 2024 в 21:15 Размер текста - 17 + Зеленский провел совещание с правительством, военными и ОПК Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии». «Провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов. „Орлан“ или ZALA — глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА. На Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, примененив радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и средства впечатления», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, окончательного решения по передаче оружия Киеву пока нет. Президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии». «Провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов. „Орлан“ или ZALA — глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА. На Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, примененив радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и средства впечатления», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, окончательного решения по передаче оружия Киеву пока нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям