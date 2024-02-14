Зеленский захотел «ослепить» российскую артиллерию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии».
«Провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов. „Орлан“ или ZALA — глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА. На Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, примененив радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и средства впечатления», — пишет Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, окончательного решения по передаче оружия Киеву пока нет.
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