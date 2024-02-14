Зеленский захотел «ослепить» российскую артиллерию

Зеленский предложил внедрить оружие для «ослепления» русской артиллерии
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Зеленский провел совещание с правительством, военными и ОПК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии».

«Провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов. „Орлан“ или ZALA — глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА. На Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, примененив радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и средства впечатления», — пишет Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, окончательного решения по передаче оружия Киеву пока нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии». «Провел совещание с правительством, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов. „Орлан“ или ZALA — глаза для русской артиллерии и ударных БПЛА. На Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход, примененив радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и средства впечатления», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, окончательного решения по передаче оружия Киеву пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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