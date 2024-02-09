Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ATACMS и Patriot

10 февраля 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Дальнобойные ракетные комплексы США нужны Киеву, чтобы переломить ход СВО Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами из США поставки систем ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, стороны по всем аспектам договориться не смогли. «Поднял критический вопрос (о выделении ВСУ дополнительной военной помощи — прим. URA.RU). На встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсуждалось предоставление систем Patriot. Еще один ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет решения», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. В беседе с URA.RU военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам. В начале января Вашингтон разрешил ВСУ бить комплексами HIMARS по территории РФ. Позже появилась информация, что российские военные имеют необходимые технические возможности, чтобы глушить системы наведения снарядов систем залпового огня HIMARS и баллистических ракет ATACMS, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами из США поставки систем ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, стороны по всем аспектам договориться не смогли. «Поднял критический вопрос (о выделении ВСУ дополнительной военной помощи — прим. URA.RU). На встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсуждалось предоставление систем Patriot. Еще один ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет решения», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. В беседе с URA.RU военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам. В начале января Вашингтон разрешил ВСУ бить комплексами HIMARS по территории РФ. Позже появилась информация, что российские военные имеют необходимые технические возможности, чтобы глушить системы наведения снарядов систем залпового огня HIMARS и баллистических ракет ATACMS, передает телеканал 360.