09 февраля 2024

Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки ATACMS и Patriot

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами из США поставки систем ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, стороны по всем аспектам договориться не смогли.

«Поднял критический вопрос (о выделении ВСУ дополнительной военной помощи — прим. URA.RU). На встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсуждалось предоставление систем Patriot. Еще один ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет решения», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

В беседе с URA.RU военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам. В начале января Вашингтон разрешил ВСУ бить комплексами HIMARS по территории РФ. Позже появилась информация, что российские военные имеют необходимые технические возможности, чтобы глушить системы наведения снарядов систем залпового огня HIMARS и баллистических ракет ATACMS, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с конгрессменами из США поставки систем ATACMS и Patriot. По словам украинского лидера, стороны по всем аспектам договориться не смогли. «Поднял критический вопрос (о выделении ВСУ дополнительной военной помощи — прим. URA.RU). На встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсуждалось предоставление систем Patriot. Еще один ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет решения», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. В беседе с URA.RU военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам. В начале января Вашингтон разрешил ВСУ бить комплексами HIMARS по территории РФ. Позже появилась информация, что российские военные имеют необходимые технические возможности, чтобы глушить системы наведения снарядов систем залпового огня HIMARS и баллистических ракет ATACMS, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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