СNN: «серьезная угроза нацбезопасности США» связана с Россией

14 февраля 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Майк Тернер призывает Джо Байдена рассекретить данные Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» всем членам Конгресса для изучения. Два источника телеканала CNN утверждают, что данная угроза связана с Россией. «Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о „серьезной угрозе национальной безопасности“ всем членам Конгресса для изучения», — говорится в материале CNN. Источники телеканала отметили, что угроза связана с Россией. Проблема якобы может привести к дестабилизации нацбезопасности. Тернер в соцсети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию об «угрозе национальной безопасности». Ранее он заявил в письме, что 13 февраля Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения.

Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» всем членам Конгресса для изучения. Два источника телеканала CNN утверждают, что данная угроза связана с Россией. «Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о „серьезной угрозе национальной безопасности“ всем членам Конгресса для изучения», — говорится в материале CNN. Источники телеканала отметили, что угроза связана с Россией. Проблема якобы может привести к дестабилизации нацбезопасности. Тернер в соцсети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию об «угрозе национальной безопасности». Ранее он заявил в письме, что 13 февраля Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения.