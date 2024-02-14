СNN: «серьезная угроза нацбезопасности США» связана с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Майк Тернер призывает Джо Байдена рассекретить данные Фото:

Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» всем членам Конгресса для изучения. Два источника телеканала CNN утверждают, что данная угроза связана с Россией.

«Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о „серьезной угрозе национальной безопасности“ всем членам Конгресса для изучения», — говорится в материале CNN. Источники телеканала отметили, что угроза связана с Россией. Проблема якобы может привести к дестабилизации нацбезопасности.

Тернер в соцсети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию об «угрозе национальной безопасности». Ранее он заявил в письме, что 13 февраля Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» всем членам Конгресса для изучения. Два источника телеканала CNN утверждают, что данная угроза связана с Россией. «Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о „серьезной угрозе национальной безопасности“ всем членам Конгресса для изучения», — говорится в материале CNN. Источники телеканала отметили, что угроза связана с Россией. Проблема якобы может привести к дестабилизации нацбезопасности. Тернер в соцсети Х призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию об «угрозе национальной безопасности». Ранее он заявил в письме, что 13 февраля Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...