Мишустин приказал открыть генконсульство России в Самарканде

14 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин приказал открыть генконсульство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия откроет генконсульство в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Открыть генеральное консульство РФ в Самарканде», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. МИД России поручено приступить к установлению штатной численности работников.

Россия откроет генконсульство в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Открыть генеральное консульство РФ в Самарканде», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. МИД России поручено приступить к установлению штатной численности работников.