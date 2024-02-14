Мишустин приказал открыть генконсульство России в Самарканде

Россия откроет генконсульство в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
«Открыть генеральное консульство РФ в Самарканде», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. МИД России поручено приступить к установлению штатной численности работников.
Россия откроет генконсульство в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Открыть генеральное консульство РФ в Самарканде», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. МИД России поручено приступить к установлению штатной численности работников.