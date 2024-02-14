Мишустин приказал открыть генконсульство России в Самарканде

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Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин приказал открыть генконсульство Фото:

Россия откроет генконсульство в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Открыть генеральное консульство РФ в Самарканде», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. МИД России поручено приступить к установлению штатной численности работников.

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Россия откроет генконсульство в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Открыть генеральное консульство РФ в Самарканде», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. МИД России поручено приступить к установлению штатной численности работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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