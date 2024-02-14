Bloomberg: Европа будет зависима от военной помощи США еще 10 лет

Для наращивания военного потенциала Европы, обходясь без военной помощи США, потребуется не менее десяти лет. Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.
«Европа участвует в гонке со временем, чтобы вооружиться… По словам людей, знакомых с ходом подготовки, до того момента, когда Европа сможет защитить себя без посторонней помощи, остается не менее десяти лет», — пишет издание. Там отметили, что европейские чиновники понимают, что им не стоит надеяться на США в вопросах по обороне.
Ранее стало известно, что ФРГ будет тратить на оборону более 2% ВВП. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, все члены НАТО начнут также выполнять подобные критерии.
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