Bloomberg: Европа будет зависима от военной помощи США еще 10 лет

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Нато.вооружение. техника. stock, оружие, нато, груз, самолет, nato, переброска,  stock, военная помощь
Европа не рассчитывает на США в вопросах обороны, передает Bloomberg Фото:

Для наращивания военного потенциала Европы, обходясь без военной помощи США, потребуется не менее десяти лет. Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg.

«Европа участвует в гонке со временем, чтобы вооружиться… По словам людей, знакомых с ходом подготовки, до того момента, когда Европа сможет защитить себя без посторонней помощи, остается не менее десяти лет», — пишет издание. Там отметили, что европейские чиновники понимают, что им не стоит надеяться на США в вопросах по обороне.

Ранее стало известно, что ФРГ будет тратить на оборону более 2% ВВП. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, все члены НАТО начнут также выполнять подобные критерии.

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Для наращивания военного потенциала Европы, обходясь без военной помощи США, потребуется не менее десяти лет. Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg. «Европа участвует в гонке со временем, чтобы вооружиться… По словам людей, знакомых с ходом подготовки, до того момента, когда Европа сможет защитить себя без посторонней помощи, остается не менее десяти лет», — пишет издание. Там отметили, что европейские чиновники понимают, что им не стоит надеяться на США в вопросах по обороне. Ранее стало известно, что ФРГ будет тратить на оборону более 2% ВВП. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, все члены НАТО начнут также выполнять подобные критерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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