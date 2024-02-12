Шольц раскрыл, сколько ФРГ будет тратить на оборону

Германия впервые увеличит траты и больше будет снижать эту планку, заявил Шольц
ФРГ теперь регулярно будет тратить на оборону более 2% ВВП. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив желание страны выполнить задачу НАТО по тратам на оборону.
«Германия в этом году потратит два процента от своего ВВП на цели НАТО», — заявил Шольц. Он сделал акцент на том, что Германия впервые увеличит траты и больше будет снижать эту планку. По словам Шольца, страна сможет вносить большой вклад в Европу, выполняя заказы на годы вперед. Канцер Германии выразил уверенность, что все члены НАТО начнут выполнять эти критерии.
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