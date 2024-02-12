12 февраля 2024

Шольц раскрыл, сколько ФРГ будет тратить на оборону

Шольц: ФРГ теперь всегда будет тратить на оборону более 2% от ВВП
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Германия впервые увеличит траты и больше будет снижать эту планку, заявил Шольц Фото:

ФРГ теперь регулярно будет тратить на оборону более 2% ВВП. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив желание страны выполнить задачу НАТО по тратам на оборону.

«Германия в этом году потратит два процента от своего ВВП на цели НАТО», — заявил Шольц. Он сделал акцент на том, что Германия впервые увеличит траты и больше будет снижать эту планку. По словам Шольца, страна сможет вносить большой вклад в Европу, выполняя заказы на годы вперед. Канцер Германии выразил уверенность, что все члены НАТО начнут выполнять эти критерии.

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ФРГ теперь регулярно будет тратить на оборону более 2% ВВП. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив желание страны выполнить задачу НАТО по тратам на оборону. «Германия в этом году потратит два процента от своего ВВП на цели НАТО», — заявил Шольц. Он сделал акцент на том, что Германия впервые увеличит траты и больше будет снижать эту планку. По словам Шольца, страна сможет вносить большой вклад в Европу, выполняя заказы на годы вперед. Канцер Германии выразил уверенность, что все члены НАТО начнут выполнять эти критерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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