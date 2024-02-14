14 февраля 2024

Спасателям-добровольцам из ЯНАО подарили автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, 01, аварийно спасательный отряд, 112
Добровольцам ЧС из ЯНАО подарили аварийно-спасательный автомобиль Фото:

Отряду добровольцев ЧС из ЯНАО подарили аварийно-спасательный автомобиль. Машина сделана на базе полноприводной «газели» и уже отправляется в Надым, сообщил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский.

«Помните я писал пост, где хотел купить газель для добровольцев ЧС? Так вот — покупать не пришлось! Нам передали его в безвозмездное пользование! Теперь у добровольцев ЧС ЯНАО появился свой аварийно-спасательный автомобиль на базе полноприводной „газели“! … Машина отправляется в город Надым», — написал Заборовский на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, в Надыме находится больше всего добровольцев аттестованных на проведение аварийно-спасательных работ, поэтому автомобиль отправился именно туда. Машину поставят на баланс «Центра поискового добровольчества Ямала». Сейчас решается вопрос с местом стоянки и обслуживания.

Новый автомобиль «Центра поискового добровольчества Ямала»
Новый автомобиль «Центра поискового добровольчества Ямала»
Фото:

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Отряду добровольцев ЧС из ЯНАО подарили аварийно-спасательный автомобиль. Машина сделана на базе полноприводной «газели» и уже отправляется в Надым, сообщил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский. «Помните я писал пост, где хотел купить газель для добровольцев ЧС? Так вот — покупать не пришлось! Нам передали его в безвозмездное пользование! Теперь у добровольцев ЧС ЯНАО появился свой аварийно-спасательный автомобиль на базе полноприводной „газели“! … Машина отправляется в город Надым», — написал Заборовский на своей странице «ВКонтакте». По его словам, в Надыме находится больше всего добровольцев аттестованных на проведение аварийно-спасательных работ, поэтому автомобиль отправился именно туда. Машину поставят на баланс «Центра поискового добровольчества Ямала». Сейчас решается вопрос с местом стоянки и обслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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