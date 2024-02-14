Отряду добровольцев ЧС из ЯНАО подарили аварийно-спасательный автомобиль. Машина сделана на базе полноприводной «газели» и уже отправляется в Надым, сообщил руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Ямал» Игорь Заборовский.
«Помните я писал пост, где хотел купить газель для добровольцев ЧС? Так вот — покупать не пришлось! Нам передали его в безвозмездное пользование! Теперь у добровольцев ЧС ЯНАО появился свой аварийно-спасательный автомобиль на базе полноприводной „газели“! … Машина отправляется в город Надым», — написал Заборовский на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, в Надыме находится больше всего добровольцев аттестованных на проведение аварийно-спасательных работ, поэтому автомобиль отправился именно туда. Машину поставят на баланс «Центра поискового добровольчества Ямала». Сейчас решается вопрос с местом стоянки и обслуживания.
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