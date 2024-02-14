Пермяк взыскал со спа-комплекса 100 тысяч рублей за мокрый пол

Суд взыскал в пользу истца 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми взыскал 100 тысяч рублей со спа-комплекса, в котором поскользнулся на мокром полу и ударился головой. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

«Житель Перми потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать со спа-комплекса 100 тысяч рублей в качестве компенсации, штраф в размере 50 тысяч рублей и госпошлину в размере 300 рублей», — говорится в документе.

Пермяк поскользнулся и упал на скользкой и мокрой плитке пола и получил травму головы. Его госпитализировали, после чего истец находился на амбулаторном лечении. Требования мужчины выплатить компенсацию ответчик проигнорировал даже после получения искового заявления.