14 февраля 2024

Пермяк взыскал со спа-комплекса 100 тысяч рублей за мокрый пол

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд взыскал в пользу истца 100 тысяч рублей Фото:

Житель Перми взыскал 100 тысяч рублей со спа-комплекса, в котором поскользнулся на мокром полу и ударился головой. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

«Житель Перми потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать со спа-комплекса 100 тысяч рублей в качестве компенсации, штраф в размере 50 тысяч рублей и госпошлину в размере 300 рублей», — говорится в документе.

Пермяк поскользнулся и упал на скользкой и мокрой плитке пола и получил травму головы. Его госпитализировали, после чего истец находился на амбулаторном лечении. Требования мужчины выплатить компенсацию ответчик проигнорировал даже после получения искового заявления.

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Житель Перми взыскал 100 тысяч рублей со спа-комплекса, в котором поскользнулся на мокром полу и ударился головой. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда. «Житель Перми потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать со спа-комплекса 100 тысяч рублей в качестве компенсации, штраф в размере 50 тысяч рублей и госпошлину в размере 300 рублей», — говорится в документе. Пермяк поскользнулся и упал на скользкой и мокрой плитке пола и получил травму головы. Его госпитализировали, после чего истец находился на амбулаторном лечении. Требования мужчины выплатить компенсацию ответчик проигнорировал даже после получения искового заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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