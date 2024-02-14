В ЯНАО школьники младших классов не пойдут на занятия из-за холодов

15 февраля 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Некоторые школьники ЯНАО не пойдут на уроки из-за холодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В некоторых городах ЯНАО 15 февраля объявлены неблагоприятные погодные условия из-за низкой температуры воздуха и сильного ветра. Нахождение детей на улице не рекомендуется, решение отправлять ли ребенка в школу принимают родители, сообщает департамент образования Нового Уренгоя (ЯНАО). «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-го по 4-й класс первой смены. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители», — написано в telegram-канале ведомства. Дети с 1-го по 4-й класс могут остаться дома в Губкинском, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале. В остальных городах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировочных дней.

В некоторых городах ЯНАО 15 февраля объявлены неблагоприятные погодные условия из-за низкой температуры воздуха и сильного ветра. Нахождение детей на улице не рекомендуется, решение отправлять ли ребенка в школу принимают родители, сообщает департамент образования Нового Уренгоя (ЯНАО). «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-го по 4-й класс первой смены. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители», — написано в telegram-канале ведомства. Дети с 1-го по 4-й класс могут остаться дома в Губкинском, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале. В остальных городах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировочных дней.