14 февраля 2024

В ЯНАО школьники младших классов не пойдут на занятия из-за холодов

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Некоторые школьники ЯНАО не пойдут на уроки из-за холодов Фото:

В некоторых городах ЯНАО 15 февраля объявлены неблагоприятные погодные условия из-за низкой температуры воздуха и сильного ветра. Нахождение детей на улице не рекомендуется, решение отправлять ли ребенка в школу принимают родители, сообщает департамент образования Нового Уренгоя (ЯНАО).

«Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-го по 4-й класс первой смены. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители», — написано в telegram-канале ведомства.

Дети с 1-го по 4-й класс могут остаться дома в Губкинском, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале. В остальных городах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировочных дней.

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В некоторых городах ЯНАО 15 февраля объявлены неблагоприятные погодные условия из-за низкой температуры воздуха и сильного ветра. Нахождение детей на улице не рекомендуется, решение отправлять ли ребенка в школу принимают родители, сообщает департамент образования Нового Уренгоя (ЯНАО). «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия с 1-го по 4-й класс первой смены. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители», — написано в telegram-канале ведомства. Дети с 1-го по 4-й класс могут остаться дома в Губкинском, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале. В остальных городах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировочных дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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