14 февраля 2024

В курганских школах частично отменили занятия для второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган морозы , пешеходы, холод, мороз
Школьникам отменили занятия из-за морозов Фото:

В Кургане отменили занятия для школьников с первого по седьмой класс второй смены. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«В связи с низкой температурой воздуха, -28 градусов, 15 февраля 2024 года занятия в школах города Кургана с первого по седьмой класс включительно второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано на сайте мэрии.

Ранее URA.RU писало, что курганским школьникам отменяли занятия из-за морозов. Это коснулось учеников с первого по седьмой класс первой смены.

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В Кургане отменили занятия для школьников с первого по седьмой класс второй смены. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «В связи с низкой температурой воздуха, -28 градусов, 15 февраля 2024 года занятия в школах города Кургана с первого по седьмой класс включительно второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганским школьникам отменяли занятия из-за морозов. Это коснулось учеников с первого по седьмой класс первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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