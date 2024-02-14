Общество Образование В курганских школах частично отменили занятия для второй смены 15 февраля 2024 в 09:23 Размер текста - 17 + Школьникам отменили занятия из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане отменили занятия для школьников с первого по седьмой класс второй смены. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «В связи с низкой температурой воздуха, -28 градусов, 15 февраля 2024 года занятия в школах города Кургана с первого по седьмой класс включительно второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганским школьникам отменяли занятия из-за морозов. Это коснулось учеников с первого по седьмой класс первой смены. В Кургане отменили занятия для школьников с первого по седьмой класс второй смены. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «В связи с низкой температурой воздуха, -28 градусов, 15 февраля 2024 года занятия в школах города Кургана с первого по седьмой класс включительно второй смены в очной форме отменяются. Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — указано на сайте мэрии. Ранее URA.RU писало, что курганским школьникам отменяли занятия из-за морозов. Это коснулось учеников с первого по седьмой класс первой смены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям