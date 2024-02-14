Курганским школьникам отменили занятия из-за морозов

Ученикам 1-7 классов в Кургане отменили занятия из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В Шадринске родителям учащихся первых и вторых классов советуют воздержаться от очного обучения.
«В связи с низкой температурой, -27 градусов, 15 февраля занятия в школах Кургана с первого по седьмой классы первой смены в очной форме отменяются. Обучение будет проводиться дистанционно», — сообщили в telegram-канале администрации. В Шадринске родителям учеников первых и вторых классов воздержаться от очного обучения.
Ранее сообщалось, что к выходным в Курганской области похолодает до -35 градусов. 16 и 17 февраля температура ночью составит до -30 градусов, а днем до -22 градусов.
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