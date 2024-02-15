В крупных городах Украины раздались мощные взрывы: что известно

В Киеве прогремели мощные взрывы, работает ПВО

15 февраля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

На Украине работает ПВО Фото: Министерство обороны Украины В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы. Так, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области. Ранее по всей стране объявляли воздушную тревогу. URA.RU приводит главную информацию к этому часу. Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киевской области. Также он сообщил о работе ПВО на территории региона. Уточняется, что взрывы продолжаются и пока не утихают. Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепре. Также стало известно о продолжающихся взрывах во Львове, передает telegram-канал «Карта воздушных тревог». Канал «Украина Online» заявил о громких взрывах в Запорожье и Хмельницкой области. Также telegram-канал «Воевода Вещает» сообщил о серии взрывов в районе аэродрома в Луцке. В ночь на 15 февраля сообщалось о воздушной тревоге в некоторых областях Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей территории страны.

В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы. Так, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области. Ранее по всей стране объявляли воздушную тревогу. URA.RU приводит главную информацию к этому часу. Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киевской области. Также он сообщил о работе ПВО на территории региона. Уточняется, что взрывы продолжаются и пока не утихают. Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепре. Также стало известно о продолжающихся взрывах во Львове, передает telegram-канал «Карта воздушных тревог». Канал «Украина Online» заявил о громких взрывах в Запорожье и Хмельницкой области. Также telegram-канал «Воевода Вещает» сообщил о серии взрывов в районе аэродрома в Луцке. В ночь на 15 февраля сообщалось о воздушной тревоге в некоторых областях Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей территории страны.