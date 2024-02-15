В крупных городах Украины раздались мощные взрывы: что известно

В Киеве прогремели мощные взрывы, работает ПВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, всу,  stock
На Украине работает ПВО Фото:

В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы. Так, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области. Ранее по всей стране объявляли воздушную тревогу. URA.RU приводит главную информацию к этому часу.

Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киевской области. Также он сообщил о работе ПВО на территории региона. Уточняется, что взрывы продолжаются и пока не утихают.

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепре. Также стало известно о продолжающихся взрывах во Львове, передает telegram-канал «Карта воздушных тревог».

Канал «Украина Online» заявил о громких взрывах в Запорожье и Хмельницкой области. Также telegram-канал «Воевода Вещает» сообщил о серии взрывов в районе аэродрома в Луцке.

В ночь на 15 февраля сообщалось о воздушной тревоге в некоторых областях Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей территории страны.

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В крупных украинских городах прогремели мощные взрывы. Так, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области. Ранее по всей стране объявляли воздушную тревогу. URA.RU приводит главную информацию к этому часу. Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киевской области. Также он сообщил о работе ПВО на территории региона. Уточняется, что взрывы продолжаются и пока не утихают. Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепре. Также стало известно о продолжающихся взрывах во Львове, передает telegram-канал «Карта воздушных тревог». Канал «Украина Online» заявил о громких взрывах в Запорожье и Хмельницкой области. Также telegram-канал «Воевода Вещает» сообщил о серии взрывов в районе аэродрома в Луцке. В ночь на 15 февраля сообщалось о воздушной тревоге в некоторых областях Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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