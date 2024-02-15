В Киеве и области прогремели мощные взрывы

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
На Украине была объявлена воздушная тревога Фото:

В Киевской области слышны звуки взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Также сообщается о взрывах по всей территории Киевской области.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране.

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В Киевской области слышны звуки взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Также сообщается о взрывах по всей территории Киевской области. Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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