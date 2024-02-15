В Киеве и области прогремели мощные взрывы

На Украине была объявлена воздушная тревога
В Киевской области слышны звуки взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Также сообщается о взрывах по всей территории Киевской области.
Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране.
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