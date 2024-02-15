В мире Украина В Киеве и области прогремели мощные взрывы 15 февраля 2024 в 09:06 Размер текста - 17 + На Украине была объявлена воздушная тревога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Киевской области слышны звуки взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Также сообщается о взрывах по всей территории Киевской области. Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране. В Киевской области слышны звуки взрывов, работает ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. «Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал Кличко в telegram-канале. Также сообщается о взрывах по всей территории Киевской области. Ранее стало известно о воздушной тревоге в нескольких регионах Украины. Позже предупреждение о воздушной угрозе распространилось по всей стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям