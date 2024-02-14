Курганец судится с мэрией из-за заросшего камышом берега озера. Фото

15 февраля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Житель микрорайона Северный требует привести в порядок берег озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганец, проживающий в поселке Северный рядом с озером, подал иск на администрацию города с требованием очистить общую территорию между озером и частным сектором от зарослей камыша и мусора. Сухая трава и несанкционированная свалка создают пожарную опасность для людей и их имущества, рассказала URA.RU представитель истца Елена Камшилова. «В 2023 году истец приобрел дом и земельный участок по улице Озерная. Граница принадлежащего ему земельного участка проходит в 6-10 метрах от берега озера. Берег водоема администрация Кургана содержит в неудовлетворительном состоянии: он зарос камышом и деревьями, не убран мусор. Созданы условия для возникновения пожара», — пояснила Камшилова. По словам Камшиловой, мужчина обращался в администрацию города с обращением. Но администрация привлекла его к ответственности, за то, что он сам не убрал берег. Ему выписали постановление с предупреждением, где установили обязанность убрать берег. Оно было обжаловано. Владелец пожаловался в ГУ МЧС и прокуратуру города Кургана. Надзорные ведомства в ходе проверки подтвердили нарушения, выдали мэрии предписание их устранить. 9 февраля на берегу озера в поселке Северный провели откос камыша. Но собственников частных домов качество работ не устраивает. В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что работы по откосу камыша на территории города Кургана — вокруг микрорайонов и садоводств — проводятся на систематической основе. В период с начала 2024 года по 8 февраля камыш окошен на площади 119,1 га. Плановый откос камыше ведется и на территории Северного микрорайона. «Напоминаем, что в соответствии с Правилами благоустройства, действующими на территории города Кургана, собственники индивидуальных жилых домов обязаны окашивать траву, убирать сухостой, мусор на расстоянии 5 метров от ограждения своего дома», — добавили в администрации. Житель микрорайона Северный добивается от мэрии Кургана качественного выполнения противопожарных мероприятий на озере Фото: Елена Камшилова Мужчина подал иск к администрации города Кургана, где требует очистить берег озера от камышей и мусора Фото: Елена Камшилова 6 феврале в микрорайоне Северный был проведен покос камыша, но владельцы частных домов остались недовольны качеством работ Фото: Елена Камшилова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганец, проживающий в поселке Северный рядом с озером, подал иск на администрацию города с требованием очистить общую территорию между озером и частным сектором от зарослей камыша и мусора. Сухая трава и несанкционированная свалка создают пожарную опасность для людей и их имущества, рассказала URA.RU представитель истца Елена Камшилова. «В 2023 году истец приобрел дом и земельный участок по улице Озерная. Граница принадлежащего ему земельного участка проходит в 6-10 метрах от берега озера. Берег водоема администрация Кургана содержит в неудовлетворительном состоянии: он зарос камышом и деревьями, не убран мусор. Созданы условия для возникновения пожара», — пояснила Камшилова. По словам Камшиловой, мужчина обращался в администрацию города с обращением. Но администрация привлекла его к ответственности, за то, что он сам не убрал берег. Ему выписали постановление с предупреждением, где установили обязанность убрать берег. Оно было обжаловано. Владелец пожаловался в ГУ МЧС и прокуратуру города Кургана. Надзорные ведомства в ходе проверки подтвердили нарушения, выдали мэрии предписание их устранить. 9 февраля на берегу озера в поселке Северный провели откос камыша. Но собственников частных домов качество работ не устраивает. В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что работы по откосу камыша на территории города Кургана — вокруг микрорайонов и садоводств — проводятся на систематической основе. В период с начала 2024 года по 8 февраля камыш окошен на площади 119,1 га. Плановый откос камыше ведется и на территории Северного микрорайона. «Напоминаем, что в соответствии с Правилами благоустройства, действующими на территории города Кургана, собственники индивидуальных жилых домов обязаны окашивать траву, убирать сухостой, мусор на расстоянии 5 метров от ограждения своего дома», — добавили в администрации.