В Екатеринбурге вместо скандального рынка появятся жилые дома. Фото

В Екатеринбурге на месте рынка «Ботанический» планируют построить дома

15 февраля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Реализовать проект должны к 2030 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге на месте скандального рынка «Ботанический», где в 2021 году произошло массовое отравление метанолом, появятся жилые дома. Это следует из материалов к общественным обсуждениям на сайте администрации города. «Срок освоения территории — 2030 год. Строительство многоэтажного жилого дома переменной этажности с нежилыми помещениями, подземной автостоянки, благоустройство внутридворовых площадок для отдыха населения», — указано в проекте планировки в границах улиц Палисадная — Патриса Лумумбы — Ферганская — 2-я Новосибирская. Подчеркивается, что сейчас территория выглядит запущенно: здесь находится магазин с заброшенным складом, на площадке уложены бетонные плиты, в отдельных местах есть свалки строительного и бытового мусора. «Требуется комплексное развитие территории, отвечающее современным требованиям», — заявляют проектировщики. О том, что рынок закроют, говорили летом 2023 года. Тогда общественник Дмитрий Чукреев сообщал, что земля должна уйти под застройку. «Ботанический» стал известен после того, как здесь суррогатным алкоголем отравились горожане, погибло более 30 человек. Позже были задержаны торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По версии следствия, они, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали его. Застраивать планируют эту площадку на Вторчермете Фото: проектная документация (https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге на месте скандального рынка «Ботанический», где в 2021 году произошло массовое отравление метанолом, появятся жилые дома. Это следует из материалов к общественным обсуждениям на сайте администрации города. «Срок освоения территории — 2030 год. Строительство многоэтажного жилого дома переменной этажности с нежилыми помещениями, подземной автостоянки, благоустройство внутридворовых площадок для отдыха населения», — указано в проекте планировки в границах улиц Палисадная — Патриса Лумумбы — Ферганская — 2-я Новосибирская. Подчеркивается, что сейчас территория выглядит запущенно: здесь находится магазин с заброшенным складом, на площадке уложены бетонные плиты, в отдельных местах есть свалки строительного и бытового мусора. «Требуется комплексное развитие территории, отвечающее современным требованиям», — заявляют проектировщики. О том, что рынок закроют, говорили летом 2023 года. Тогда общественник Дмитрий Чукреев сообщал, что земля должна уйти под застройку. «Ботанический» стал известен после того, как здесь суррогатным алкоголем отравились горожане, погибло более 30 человек. Позже были задержаны торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По версии следствия, они, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали его.