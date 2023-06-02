В Екатеринбурге закроют скандальный рынок, который прославился массовыми отправлениями алкоголем

Скандальный рынок могут закрыть в ближайшее время Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге к понедельнику, 5 июня, могу закрыть рынок «Ботанический», где в 2021 году произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Об этом URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«После последнего нашего визита собственники земли решили положить этому конец. Хотя рынок, итак, собирались закрыть — земля должна уйти под застройку. Владельцам хватило скандалов 2021 года, когда было зафиксировано отравление алкоголем. На этом рынке в основном торгуют сомнительными товарами. Думаю, продавцы найдут другие места для торговли», — пояснил Чукреев. Предположительно рынок должен закрыться к понедельнику.

URA.RU попыталось связаться с представителями рынка, чтобы получить комментарий. Ни по одному из двух указанных в общем доступе номеров корреспонденту не ответили.

Рынок «Ботанический» прославился благодаря скандалу с массовым отравлением метанолом, 30 человек погибли. Позже были задержаны торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По версии следствия, они, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. В мае 2023 года полицейские во время проверки на рынке «Ботанический» изъяли около 10 тысяч поддельных сигарет на сумму примерно в один миллион рублей.