В Екатеринбурге закроют скандальный рынок, который прославился массовыми отправлениями алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уралмашевский участковый Евгений Райлян. Екатеринбург, уличная торговля, стихийный рынок
Скандальный рынок могут закрыть в ближайшее время Фото:

В Екатеринбурге к понедельнику, 5 июня, могу закрыть рынок «Ботанический», где в 2021 году произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Об этом URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«После последнего нашего визита собственники земли решили положить этому конец. Хотя рынок, итак, собирались закрыть — земля должна уйти под застройку. Владельцам хватило скандалов 2021 года, когда было зафиксировано отравление алкоголем. На этом рынке в основном торгуют сомнительными товарами. Думаю, продавцы найдут другие места для торговли», — пояснил Чукреев. Предположительно рынок должен закрыться к понедельнику.

URA.RU попыталось связаться с представителями рынка, чтобы получить комментарий. Ни по одному из двух указанных в общем доступе номеров корреспонденту не ответили.

Рынок «Ботанический» прославился благодаря скандалу с массовым отравлением метанолом, 30 человек погибли. Позже были задержаны торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По версии следствия, они, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. В мае 2023 года полицейские во время проверки на рынке «Ботанический» изъяли около 10 тысяч поддельных сигарет на сумму примерно в один миллион рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге к понедельнику, 5 июня, могу закрыть рынок «Ботанический», где в 2021 году произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Об этом URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «После последнего нашего визита собственники земли решили положить этому конец. Хотя рынок, итак, собирались закрыть — земля должна уйти под застройку. Владельцам хватило скандалов 2021 года, когда было зафиксировано отравление алкоголем. На этом рынке в основном торгуют сомнительными товарами. Думаю, продавцы найдут другие места для торговли», — пояснил Чукреев. Предположительно рынок должен закрыться к понедельнику. URA.RU попыталось связаться с представителями рынка, чтобы получить комментарий. Ни по одному из двух указанных в общем доступе номеров корреспонденту не ответили. Рынок «Ботанический» прославился благодаря скандалу с массовым отравлением метанолом, 30 человек погибли. Позже были задержаны торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По версии следствия, они, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. В мае 2023 года полицейские во время проверки на рынке «Ботанический» изъяли около 10 тысяч поддельных сигарет на сумму примерно в один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...