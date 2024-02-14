Из-за жары в Курганской области стали добывать меньше рыбы

15 февраля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

В Курганской области в основном добывали карася Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Курганской области из-за жары и обмеления озер добыто меньше биоресурсов, в том числе рыбы. Об этом рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобьрыбвод Алексей Коев, передает журналист URA.RU с заседания комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «За 2023 год добыто 2301 тонна всех водных биоресурсов. К сожалению, это оказалось на 860 тонн меньше, чем в 2022 году. Основной фактор снижения — продолжающееся маловодье на фоне жары в летний период», — отметил Коев. В промышленном рыболовстве добыто 1200 тонн. Основной вид добытой рыбы — карась 790 тонн, сиговые виды рыб — 758 тонн. В Курганской области в 206 водоемов подселяли рыбу. Конкурировать в этом плане может только Челябинская область. При этом рыбинспекторы выявили 1332 правонарушения. Задержано более 2 тысяч незаконных орудий лова. 160 лодок конфисковали. Сумма штрафов — более 2 млн. Составлено 587 административных материалов, которые направлены в мировые суды. Также возбуждено семь уголовных дел. URA.RU сообщало, что в Варгашинском районе Курганской области на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Эти явления происходят не из-за антропогенного воздействия, а природных условий. Так происходит саморегулирование экосистемы, так как в водоеме нет условий для существования такого количества рыбы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области из-за жары и обмеления озер добыто меньше биоресурсов, в том числе рыбы. Об этом рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобьрыбвод Алексей Коев, передает журналист URA.RU с заседания комитета по аграрной политике и природным ресурсам. «За 2023 год добыто 2301 тонна всех водных биоресурсов. К сожалению, это оказалось на 860 тонн меньше, чем в 2022 году. Основной фактор снижения — продолжающееся маловодье на фоне жары в летний период», — отметил Коев. В промышленном рыболовстве добыто 1200 тонн. Основной вид добытой рыбы — карась 790 тонн, сиговые виды рыб — 758 тонн. В Курганской области в 206 водоемов подселяли рыбу. Конкурировать в этом плане может только Челябинская область. При этом рыбинспекторы выявили 1332 правонарушения. Задержано более 2 тысяч незаконных орудий лова. 160 лодок конфисковали. Сумма штрафов — более 2 млн. Составлено 587 административных материалов, которые направлены в мировые суды. Также возбуждено семь уголовных дел. URA.RU сообщало, что в Варгашинском районе Курганской области на озере Малое Песьяное произошел частичный замор рыбы. Эти явления происходят не из-за антропогенного воздействия, а природных условий. Так происходит саморегулирование экосистемы, так как в водоеме нет условий для существования такого количества рыбы.