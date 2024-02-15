В Кургане спрос на новые авто вырос на 57%

На курганском автомобильном рынке за год спрос на новые машины вырос на 57%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Работа».
«Спрос на новые автомобили в Курганской области увеличился на 57% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений на платформе увеличилось на 83%, а средняя цена нового автомобиля на платформе в 2023 году выросла на 38% и составила 2 755 000», — рассказали URA.RU аналитики.
При это отмечается, что спрос на автомобили с пробегом остался на том же уровне, что и в 2022 году. Прирост в 2023 году составил всего 0,5%. Средняя цена на автомобили в данной категории составляет 465 000 рублей. Отмечается, что это на 16% выше, чем в 2022 году. При этом количество предложений с продажей авто в 2023 году выросло на 5%.
Ранее URA.RU писало, что курганские водители пересаживаются на китайские автомобили. В регионе вырос спрос на машины с пробегом от китайских производителей.
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