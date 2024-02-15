В Кургане спрос на новые авто вырос на 57%

15 февраля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Курганские водители в 2023 году чаще покупали новые автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы На курганском автомобильном рынке за год спрос на новые машины вырос на 57%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Работа». «Спрос на новые автомобили в Курганской области увеличился на 57% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений на платформе увеличилось на 83%, а средняя цена нового автомобиля на платформе в 2023 году выросла на 38% и составила 2 755 000», — рассказали URA.RU аналитики. При это отмечается, что спрос на автомобили с пробегом остался на том же уровне, что и в 2022 году. Прирост в 2023 году составил всего 0,5%. Средняя цена на автомобили в данной категории составляет 465 000 рублей. Отмечается, что это на 16% выше, чем в 2022 году. При этом количество предложений с продажей авто в 2023 году выросло на 5%. Ранее URA.RU писало, что курганские водители пересаживаются на китайские автомобили. В регионе вырос спрос на машины с пробегом от китайских производителей.

На курганском автомобильном рынке за год спрос на новые машины вырос на 57%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты сервиса «Авито Работа». «Спрос на новые автомобили в Курганской области увеличился на 57% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В то же время количество объявлений на платформе увеличилось на 83%, а средняя цена нового автомобиля на платформе в 2023 году выросла на 38% и составила 2 755 000», — рассказали URA.RU аналитики. При это отмечается, что спрос на автомобили с пробегом остался на том же уровне, что и в 2022 году. Прирост в 2023 году составил всего 0,5%. Средняя цена на автомобили в данной категории составляет 465 000 рублей. Отмечается, что это на 16% выше, чем в 2022 году. При этом количество предложений с продажей авто в 2023 году выросло на 5%. Ранее URA.RU писало, что курганские водители пересаживаются на китайские автомобили. В регионе вырос спрос на машины с пробегом от китайских производителей.