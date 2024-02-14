В Тюмени из-за жалобы московской фирмы приостановили важную закупку

Тюменское управление ФАС России приостановило закупку по благоустройству парка Лагунова. Причиной стала жалоба московской фирмы «Экодом», говорится в карточке торгов в единой информационной системе «Закупки».
«Закупка № 0167300000524000018, объект закупки — благоустройство парка Константина Лагунова. Начальная стоимость закупки — 289,9 млн рублей. Статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — говорится в сообщении.
В тексте жалобы московская компания «Экодом» указывает, что условия аукциона составлены с нарушением антимонопольного законодательства. В частности, формулировка требований к подрядчику ограничивает потенциальное количество участников. Недовольство москвичей вызвал пункт, который требует у участников закупки опыта в проведении благоустроительных работ.
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