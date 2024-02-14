14 февраля 2024

В Тюмени из-за жалобы московской фирмы приостановили важную закупку

УФАС приостановил закупку на благоустройство парка Лагунова в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, прогулка, погода, парк, осень, прогулка в парке, гилевская роща
По условиям закупки, строить парк может только опытный подрядчик Фото:

Тюменское управление ФАС России приостановило закупку по благоустройству парка Лагунова. Причиной стала жалоба московской фирмы «Экодом», говорится в карточке торгов в единой информационной системе «Закупки».

«Закупка № 0167300000524000018, объект закупки — благоустройство парка Константина Лагунова. Начальная стоимость закупки — 289,9 млн рублей. Статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — говорится в сообщении.

В тексте жалобы московская компания «Экодом» указывает, что условия аукциона составлены с нарушением антимонопольного законодательства. В частности, формулировка требований к подрядчику ограничивает потенциальное количество участников. Недовольство москвичей вызвал пункт, который требует у участников закупки опыта в проведении благоустроительных работ.

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Тюменское управление ФАС России приостановило закупку по благоустройству парка Лагунова. Причиной стала жалоба московской фирмы «Экодом», говорится в карточке торгов в единой информационной системе «Закупки». «Закупка № 0167300000524000018, объект закупки — благоустройство парка Константина Лагунова. Начальная стоимость закупки — 289,9 млн рублей. Статус — определение поставщика приостановлено по жалобе», — говорится в сообщении. В тексте жалобы московская компания «Экодом» указывает, что условия аукциона составлены с нарушением антимонопольного законодательства. В частности, формулировка требований к подрядчику ограничивает потенциальное количество участников. Недовольство москвичей вызвал пункт, который требует у участников закупки опыта в проведении благоустроительных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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