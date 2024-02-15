Reuters: Россия начала производство собственных автомобилей Citroen

Российские операторы начали производить собственные авто французской марки Citroen. При этом концерн Stellantis, владеющий брендом, прекратил производство в РФ еще в 2022 году. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
«Автопроизводитель Stellantis остановил производство в России в апреле 2022 года. Но это решение не помешало российским операторам <…> начать производство новых версий моделей Citroen», —
Уточняется, что для воссоздания марки авто некоторые детали были приобретены у Китая. В статье также подчеркнули, что пока неизвестно, попадают ли компоненты из КНР под антироссийские санкции Запада.
Несмотря на уход Stellantis из РФ в 2022 году, уже в 2023-м СМИ начали писать о возвращении Citroen и Piugeot в российские автосалоны. Так, в декабре глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вскоре будет запущено производство на заводе Peugeot силами ООО «Автомобильные технологии».
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