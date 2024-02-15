Reuters: Россия начала производство собственных автомобилей Citroen

15 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Россия смогла возобновить выпуск Citroen Фото: Zuma\TASS Российские операторы начали производить собственные авто французской марки Citroen. При этом концерн Stellantis, владеющий брендом, прекратил производство в РФ еще в 2022 году. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. «Автопроизводитель Stellantis остановил производство в России в апреле 2022 года. Но это решение не помешало российским операторам <…> начать производство новых версий моделей Citroen», — говорится в материале. Уточняется, что для воссоздания марки авто некоторые детали были приобретены у Китая. В статье также подчеркнули, что пока неизвестно, попадают ли компоненты из КНР под антироссийские санкции Запада. Несмотря на уход Stellantis из РФ в 2022 году, уже в 2023-м СМИ начали писать о возвращении Citroen и Piugeot в российские автосалоны. Так, в декабре глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вскоре будет запущено производство на заводе Peugeot силами ООО «Автомобильные технологии».

Российские операторы начали производить собственные авто французской марки Citroen. При этом концерн Stellantis, владеющий брендом, прекратил производство в РФ еще в 2022 году. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. «Автопроизводитель Stellantis остановил производство в России в апреле 2022 года. Но это решение не помешало российским операторам <…> начать производство новых версий моделей Citroen», — говорится в материале. Уточняется, что для воссоздания марки авто некоторые детали были приобретены у Китая. В статье также подчеркнули, что пока неизвестно, попадают ли компоненты из КНР под антироссийские санкции Запада. Несмотря на уход Stellantis из РФ в 2022 году, уже в 2023-м СМИ начали писать о возвращении Citroen и Piugeot в российские автосалоны. Так, в декабре глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вскоре будет запущено производство на заводе Peugeot силами ООО «Автомобильные технологии».