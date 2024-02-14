В ИВС и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день

В изоляторах временного содержания и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Об этом URA.RU сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина.
«Те избиратели, которые находятся в больницах, изоляторах временного содержания мы также традиционно будем проводить голосование. Но только 17 марта. Для такого вида голосования предполагается только один день», — сообщила Гаранина.
Для других видов голосования предусмотрено три дня — с 15 по 17 марта. Для тех, кто будет занят в дни выборов предусмотрено мобильное голосование. «С 6 марта по 11 марта можно будет подать такое заявление в любой избирательной комиссии», — добавила Гаранина.
Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение викторины на выборах президента РФ. Главными призами станут квартиры и машины.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.