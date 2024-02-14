В ИВС и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день

15 февраля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Выборы в ИВС и больницах пройдут 17 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В изоляторах временного содержания и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Об этом URA.RU сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. «Те избиратели, которые находятся в больницах, изоляторах временного содержания мы также традиционно будем проводить голосование. Но только 17 марта. Для такого вида голосования предполагается только один день», — сообщила Гаранина. Для других видов голосования предусмотрено три дня — с 15 по 17 марта. Для тех, кто будет занят в дни выборов предусмотрено мобильное голосование. «С 6 марта по 11 марта можно будет подать такое заявление в любой избирательной комиссии», — добавила Гаранина. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение викторины на выборах президента РФ. Главными призами станут квартиры и машины.

В изоляторах временного содержания и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Об этом URA.RU сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. «Те избиратели, которые находятся в больницах, изоляторах временного содержания мы также традиционно будем проводить голосование. Но только 17 марта. Для такого вида голосования предполагается только один день», — сообщила Гаранина. Для других видов голосования предусмотрено три дня — с 15 по 17 марта. Для тех, кто будет занят в дни выборов предусмотрено мобильное голосование. «С 6 марта по 11 марта можно будет подать такое заявление в любой избирательной комиссии», — добавила Гаранина. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение викторины на выборах президента РФ. Главными призами станут квартиры и машины.