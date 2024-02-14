14 февраля 2024

В ИВС и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ИВС и больницах пройдут 17 марта Фото:

В изоляторах временного содержания и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Об этом URA.RU сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина.

«Те избиратели, которые находятся в больницах, изоляторах временного содержания мы также традиционно будем проводить голосование. Но только 17 марта. Для такого вида голосования предполагается только один день», — сообщила Гаранина.

Для других видов голосования предусмотрено три дня — с 15 по 17 марта. Для тех, кто будет занят в дни выборов предусмотрено мобильное голосование. «С 6 марта по 11 марта можно будет подать такое заявление в любой избирательной комиссии», — добавила Гаранина.

Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение викторины на выборах президента РФ. Главными призами станут квартиры и машины.

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В изоляторах временного содержания и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день вместо трех. Об этом URA.RU сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. «Те избиратели, которые находятся в больницах, изоляторах временного содержания мы также традиционно будем проводить голосование. Но только 17 марта. Для такого вида голосования предполагается только один день», — сообщила Гаранина. Для других видов голосования предусмотрено три дня — с 15 по 17 марта. Для тех, кто будет занят в дни выборов предусмотрено мобильное голосование. «С 6 марта по 11 марта можно будет подать такое заявление в любой избирательной комиссии», — добавила Гаранина. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала проведение викторины на выборах президента РФ. Главными призами станут квартиры и машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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