14 февраля 2024

Туристам в ЯНАО позволят отдыхать внутри охраняемых природных зон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, урал, пейзаж, север, тундра, арктика, ямал, природа, горы
Власти планируют поправками увеличить туристическую привлекательность округа Фото:

В природоохранном законодательстве ЯНАО появится термин «функциональная зона» на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где будет развиваться туризм без ущерба фауне и флоре. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

«В ямальском природоохранном законодательстве появится термин „функциональная зона“. Это позволит под контролем научного и экологического сообщества развивать туризм в границах ООПТ без ущерба фауне и флоре», — уточнили в пресс-службе.

В округе насчитывается 15 ООПТ, из которых две являются федеральными, остальные — региональными. Они имеют статус заказников и природных парков. В их границах будут развивать экотуризм, благодаря которому власти планируют сохранить в первозданном виде уникальную природу и привлечь как можно больше любителей экстремального отдыха. Кроме того, на территории ряда региональных ООПТ размещены объекты, связанные с транспортировкой углеводородов.

Как ранее URA.RU сообщало, около двух тысяч туристов побывали в заповедниках Ямала с помощью онлайн-сервиса, который выдает разрешение на посещение. Самым популярным направлением стал природный парк «Ингилор», куда выдано 475 электронных разрешений.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В природоохранном законодательстве ЯНАО появится термин «функциональная зона» на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где будет развиваться туризм без ущерба фауне и флоре. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Заксобрания региона. «В ямальском природоохранном законодательстве появится термин „функциональная зона“. Это позволит под контролем научного и экологического сообщества развивать туризм в границах ООПТ без ущерба фауне и флоре», — уточнили в пресс-службе. В округе насчитывается 15 ООПТ, из которых две являются федеральными, остальные — региональными. Они имеют статус заказников и природных парков. В их границах будут развивать экотуризм, благодаря которому власти планируют сохранить в первозданном виде уникальную природу и привлечь как можно больше любителей экстремального отдыха. Кроме того, на территории ряда региональных ООПТ размещены объекты, связанные с транспортировкой углеводородов. Как ранее URA.RU сообщало, около двух тысяч туристов побывали в заповедниках Ямала с помощью онлайн-сервиса, который выдает разрешение на посещение. Самым популярным направлением стал природный парк «Ингилор», куда выдано 475 электронных разрешений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...