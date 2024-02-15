Тагильских полицейских вывели на улицы перед возможным визитом Путина

Участковые патрулируют улицы Нижнего Тагила (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина

В Нижнем Тагиле полицейских перевели в усиленный режим работы перед возможным визитом российского президента Владимира Путина. Участковые следят за порядком на улицах города, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Всех [полицейских] вывели на улицу, на посты, все работают. Участковые следят за порядком на определенных территориях. Но поскольку сегодня холодно, то они дежурят по очереди. Замерзли — сели греться в машину», — пояснил собеседник агентства.

По словам инсайдера, силовики останавливают подозрительных граждан и проверяют у них документы. Также, по его данным, за такую работу сотрудников ждет премия. Назвать ее размер он не смог. В МУ МВД России «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.

Ранее URA.RU писало, что полиция и дворники усилили работу возле тагильской школы №32. Коммунальщики расчищают тротуар возле учреждения, а силовики патрулируют улицу Газетную.

О возможном визите Путина URA.RU сообщило 7 февраля. По предварительной информации, он побывает на двух предприятиях, среди которых нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Вместе с Путиным на Урал могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU.