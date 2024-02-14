14 февраля 2024

В Нижнем Тагиле полиция и дворники окружили школу — на фоне слухов про Путина. Фото, видео

В Нижнем Тагиле полиция и дворники усилили работу возле школы 32
© Служба новостей «URA.RU»
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Убирать улицы начали днем 15 февраля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на фоне разговоров о возможном приезде президента РФ Владимира Путина замечена активность полиции и коммунальных служб возле школы №32. Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU.

«Коммунальщики расчищают тротуар возле школы. Тут же рядом машина ДПС туда-обратно патрулирует улицу Газетная, один из перекрестков перекрыли», — передает журналист.

Ранее местные «Все новости» сообщали, что директор школы Галина Масликова находится на самоизоляции. В администрации учреждения на звонок корреспондента не ответили. По некоторым данным, президента также ожидают на «Уралвагонзаводе».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на фоне разговоров о возможном приезде президента РФ Владимира Путина замечена активность полиции и коммунальных служб возле школы №32. Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU. «Коммунальщики расчищают тротуар возле школы. Тут же рядом машина ДПС туда-обратно патрулирует улицу Газетная, один из перекрестков перекрыли», — передает журналист. Ранее местные «Все новости» сообщали, что директор школы Галина Масликова находится на самоизоляции. В администрации учреждения на звонок корреспондента не ответили. По некоторым данным, президента также ожидают на «Уралвагонзаводе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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