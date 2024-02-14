В Нижнем Тагиле полиция и дворники окружили школу — на фоне слухов про Путина. Фото, видео

В Нижнем Тагиле полиция и дворники усилили работу возле школы 32

15 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Убирать улицы начали днем 15 февраля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на фоне разговоров о возможном приезде президента РФ Владимира Путина замечена активность полиции и коммунальных служб возле школы №32. Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU. «Коммунальщики расчищают тротуар возле школы. Тут же рядом машина ДПС туда-обратно патрулирует улицу Газетная, один из перекрестков перекрыли», — передает журналист. Ранее местные «Все новости» сообщали, что директор школы Галина Масликова находится на самоизоляции. В администрации учреждения на звонок корреспондента не ответили. По некоторым данным, президента также ожидают на «Уралвагонзаводе». Фото: URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на фоне разговоров о возможном приезде президента РФ Владимира Путина замечена активность полиции и коммунальных служб возле школы №32. Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU. «Коммунальщики расчищают тротуар возле школы. Тут же рядом машина ДПС туда-обратно патрулирует улицу Газетная, один из перекрестков перекрыли», — передает журналист. Ранее местные «Все новости» сообщали, что директор школы Галина Масликова находится на самоизоляции. В администрации учреждения на звонок корреспондента не ответили. По некоторым данным, президента также ожидают на «Уралвагонзаводе».