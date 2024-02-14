Убирать улицы начали днем 15 февраля (архивное фото)
новость из сюжетаВ Свердловской области ждут Владимира Путина
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на фоне разговоров о возможном приезде президента РФ Владимира Путина замечена активность полиции и коммунальных служб возле школы №32. Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU.
«Коммунальщики расчищают тротуар возле школы. Тут же рядом машина ДПС туда-обратно патрулирует улицу Газетная, один из перекрестков перекрыли», — передает журналист.
Ранее местные «Все новости» сообщали, что директор школы Галина Масликова находится на самоизоляции. В администрации учреждения на звонок корреспондента не ответили. По некоторым данным, президента также ожидают на «Уралвагонзаводе».
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