14 февраля 2024

Куда пожаловаться на работу автобусов в Тюмени

Тюменцы могут пожаловаться на работу автобусов в департамент транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Узнать актуальное время прибытия автобуса на остановку можно на сайте «Тюменьгортранса» Фото:

Жители Тюмени могут пожаловаться на работу общественного транспорта на сайте департамента дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в городской администрации.

«Обращаться жители могут в социальных сетях городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта или по телефону 68-05-00 (приемная)», — рассказали в мэрии. Также, чтобы узнать время прибытия конкретного автобуса, необходимо обратиться в «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 или зайти на сайт организации.

Кроме того, отследить прогноз прибытия автобусов тюменцы могут в приложениях «Тюменский транспорт» (для смартфонов на системе Android) и «Тюмень.Транспорт» (для iOS). Здесь также предлагается привязать и пополнить баланс карт ТТС и узнать информацию о перекрытии дорог или изменении маршрута.

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Жители Тюмени могут пожаловаться на работу общественного транспорта на сайте департамента дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в городской администрации. «Обращаться жители могут в социальных сетях городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта или по телефону 68-05-00 (приемная)», — рассказали в мэрии. Также, чтобы узнать время прибытия конкретного автобуса, необходимо обратиться в «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 или зайти на сайт организации. Кроме того, отследить прогноз прибытия автобусов тюменцы могут в приложениях «Тюменский транспорт» (для смартфонов на системе Android) и «Тюмень.Транспорт» (для iOS). Здесь также предлагается привязать и пополнить баланс карт ТТС и узнать информацию о перекрытии дорог или изменении маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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