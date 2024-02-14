Куда пожаловаться на работу автобусов в Тюмени

Жители Тюмени могут пожаловаться на работу общественного транспорта на сайте департамента дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в городской администрации.
«Обращаться жители могут в социальных сетях городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта или по телефону 68-05-00 (приемная)», — рассказали в мэрии. Также, чтобы узнать время прибытия конкретного автобуса, необходимо обратиться в «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22 или зайти на сайт организации.
Кроме того, отследить прогноз прибытия автобусов тюменцы могут в приложениях «Тюменский транспорт» (для смартфонов на системе Android) и «Тюмень.Транспорт» (для iOS). Здесь также предлагается привязать и пополнить баланс карт ТТС и узнать информацию о перекрытии дорог или изменении маршрута.
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