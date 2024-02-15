ВСУ разрушили ТЦ в Белгороде. Фото

15 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Из-за удара ВСУ был поврежден ТЦ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Из-за атаки один из торговых центров получил серьезные повреждения. Об этом написали в telegram-канале Readovka. «В Белгороде в результате обстрела ВСУ серьезно пострадал небольшой ТЦ», — передает telegram-канал. Уточняется, что в городе действует сигнал ракетной опасности. Ранее В СМИ сообщили, что ВСУ атаковали город. В результате удара погибли четыре человека. Также семеро горожан — пострадали. Фото: telegram-канал СМОТРИ https://t.me/smotri_media/73264

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Из-за атаки один из торговых центров получил серьезные повреждения. Об этом написали в telegram-канале Readovka. «В Белгороде в результате обстрела ВСУ серьезно пострадал небольшой ТЦ», — передает telegram-канал. Уточняется, что в городе действует сигнал ракетной опасности. Ранее В СМИ сообщили, что ВСУ атаковали город. В результате удара погибли четыре человека. Также семеро горожан — пострадали.