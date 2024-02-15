ВСУ разрушили ТЦ в Белгороде. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, выстрел, танк, всу,  stock
Из-за удара ВСУ был поврежден ТЦ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Из-за атаки один из торговых центров получил серьезные повреждения. Об этом написали в telegram-канале Readovka.

«В Белгороде в результате обстрела ВСУ серьезно пострадал небольшой ТЦ», — передает telegram-канал. Уточняется, что в городе действует сигнал ракетной опасности.

Ранее В СМИ сообщили, что ВСУ атаковали город. В результате удара погибли четыре человека. Также семеро горожан — пострадали.

Фото:

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Из-за атаки один из торговых центров получил серьезные повреждения. Об этом написали в telegram-канале Readovka. «В Белгороде в результате обстрела ВСУ серьезно пострадал небольшой ТЦ», — передает telegram-канал. Уточняется, что в городе действует сигнал ракетной опасности. Ранее В СМИ сообщили, что ВСУ атаковали город. В результате удара погибли четыре человека. Также семеро горожан — пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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