Из-за удара ВСУ был поврежден ТЦ
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Из-за атаки один из торговых центров получил серьезные повреждения. Об этом написали в telegram-канале Readovka.
«В Белгороде в результате обстрела ВСУ серьезно пострадал небольшой ТЦ», — передает telegram-канал. Уточняется, что в городе действует сигнал ракетной опасности.
Ранее В СМИ сообщили, что ВСУ атаковали город. В результате удара погибли четыре человека. Также семеро горожан — пострадали.
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