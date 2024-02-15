Yandex окончательно продал свои российские активы

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Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, яндекс, поисковая система, поиск, yandex
Совет директоров Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов Фото:

Совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов. Их стоимость составила за 475 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованном отчета «Яндекса».

«Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса», — говорится в отчете.

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Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания. Ее акции будут торговаться на Московской бирже. Яндекс сохранит большинство бизнесов, сервисов и активов группы Yandex N.V. (за исключением зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центра в Финляндии).

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Совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов. Их стоимость составила за 475 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованном отчета «Яндекса». «Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса», — говорится в отчете. Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания. Ее акции будут торговаться на Московской бирже. Яндекс сохранит большинство бизнесов, сервисов и активов группы Yandex N.V. (за исключением зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центра в Финляндии).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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