Yandex окончательно продал свои российские активы

15 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Совет директоров Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов Фото: Анна Майорова © URA.RU Совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов. Их стоимость составила за 475 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованном отчета «Яндекса» . «Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса», — говорится в отчете. Новость по теме Кому будет принадлежать «Яндекс» после продажи Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания. Ее акции будут торговаться на Московской бирже. Яндекс сохранит большинство бизнесов, сервисов и активов группы Yandex N.V. (за исключением зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центра в Финляндии).

Совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов. Их стоимость составила за 475 млрд рублей. Такие данные содержатся в опубликованном отчета «Яндекса». «Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами Яндекса. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса», — говорится в отчете. Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания. Ее акции будут торговаться на Московской бирже. Яндекс сохранит большинство бизнесов, сервисов и активов группы Yandex N.V. (за исключением зарубежных стартапов — Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центра в Финляндии).