Кому будет принадлежать «Яндекс» после продажи

Нидерландская Yandex N.V договорилась о продаже бизнеса в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, яндекс, алиса
Компания Yandex N.V должна до середины лета перестать использовать бренды «Яндекса» Фото:

Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Сделка будет реализовываться в течение нескольких месяцев. URA.RU подробно рассказывает, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией.

Кто купил «Яндекс»

Новой головной компанией вместо Yandex N.V станет МКАО «Яндекс». Она зарегистрирована в Калиниградской области. Спустя время МКАО «Яндекс» выйдет на биржу. Генеральным директором основного «Яндекса» остается Артем Савиновский, который пришел в компанию в 2008 году.

«Консорциум.Первый» выкупил Yandex N.V. «Солид Менеджмент», который владеет фондом, находится под управлением членов высших руководств компаний РФ и четырех фининвесторов. В сделку вошли:

  • ООО FMP. Это специально созданная структура, которая находиться под управлением руководств компаний РФ. Ожидается, что в управлении FMP будут участвовать 50 человек, которые не попали под блокирующие санкции в США и странах Европы.
  • Паевый фонд «Аргонавт». Он полностью принадлежит компании «Лукойл». В компании заявили, что после закрытия сделки «Лукойл» будет владеть 10% от общей доли.
  • АО «Инфинити Менеджмент». Компания находится под управлением основателя венчурного фонда LETA Capital и владельца My.Games Александром Чачаве.
  • АО «Проработка». Оно принадлежит единственному бенефициарному владельцу и руководителю Специализированного депозитария «ИНФИНИТУМ» Павлу Прассу.
  • ООО «Меридиан-Сервис». Компания находится под управлением бизнесмена Александра Рязанова. Он долгое время работал в нефтегазовой отрасли.

Никто из владельцев долей не может быть лидером в управлении. Продажа активов фонду «Консорциум.Первый» будет происходить в несколько этапов в течение месяцев.

Что пропадет у российского «Яндекса»

У Yandex N.V останутся несколько активов, которые ранее разрабатывались. Среди них: облачная платформа искусственного интеллекта Nebius AI, Толока ИИ, Avride (ведущий разработчик беспилотного вождения), TripleTen и миноритарные инвестиции в другие технологические компании. Также за Yandex N.V останется Data-центр, который находится в Финляндии.

Стартапы, которые остаются у Yandex N.V, ранее разрабатывал основатель «Яндекса» Аркадий Волож. После начала спецоперации он покинул Россию.

Что будет с «Яндексом» после сделки

В компании заявили, что «Яндекс» останется частным, независимым и публичным. Новая управленческая структура сохранит все процессы управления компанией. В компании пообещали, что «Яндекс» будет продолжать развиваться и заботиться о своих пользователях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Сделка будет реализовываться в течение нескольких месяцев. URA.RU подробно рассказывает, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией. Новой головной компанией вместо Yandex N.V станет МКАО «Яндекс». Она зарегистрирована в Калиниградской области. Спустя время МКАО «Яндекс» выйдет на биржу. Генеральным директором основного «Яндекса» остается Артем Савиновский, который пришел в компанию в 2008 году. «Консорциум.Первый» выкупил Yandex N.V. «Солид Менеджмент», который владеет фондом, находится под управлением членов высших руководств компаний РФ и четырех фининвесторов. В сделку вошли: Никто из владельцев долей не может быть лидером в управлении. Продажа активов фонду «Консорциум.Первый» будет происходить в несколько этапов в течение месяцев. У Yandex N.V останутся несколько активов, которые ранее разрабатывались. Среди них: облачная платформа искусственного интеллекта Nebius AI, Толока ИИ, Avride (ведущий разработчик беспилотного вождения), TripleTen и миноритарные инвестиции в другие технологические компании. Также за Yandex N.V останется Data-центр, который находится в Финляндии. Стартапы, которые остаются у Yandex N.V, ранее разрабатывал основатель «Яндекса» Аркадий Волож. После начала спецоперации он покинул Россию. В компании заявили, что «Яндекс» останется частным, независимым и публичным. Новая управленческая структура сохранит все процессы управления компанией. В компании пообещали, что «Яндекс» будет продолжать развиваться и заботиться о своих пользователях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...