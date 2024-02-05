Кому будет принадлежать «Яндекс» после продажи

Нидерландская Yandex N.V договорилась о продаже бизнеса в России

Компания Yandex N.V должна до середины лета перестать использовать бренды «Яндекса» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Нидерландская компания Yandex N.V продала за 475 миллиардов рублей свой бизнес России. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». Сделка будет реализовываться в течение нескольких месяцев. URA.RU подробно рассказывает, кому будет принадлежать «Яндекс» в России после реструктуризации и что будет с компанией.

Кто купил «Яндекс»

Новой головной компанией вместо Yandex N.V станет МКАО «Яндекс». Она зарегистрирована в Калиниградской области. Спустя время МКАО «Яндекс» выйдет на биржу. Генеральным директором основного «Яндекса» остается Артем Савиновский, который пришел в компанию в 2008 году.

«Консорциум.Первый» выкупил Yandex N.V. «Солид Менеджмент», который владеет фондом, находится под управлением членов высших руководств компаний РФ и четырех фининвесторов. В сделку вошли:

ООО FMP. Это специально созданная структура, которая находиться под управлением руководств компаний РФ. Ожидается, что в управлении FMP будут участвовать 50 человек, которые не попали под блокирующие санкции в США и странах Европы.

Паевый фонд «Аргонавт». Он полностью принадлежит компании «Лукойл». В компании заявили, что после закрытия сделки «Лукойл» будет владеть 10% от общей доли.

АО «Инфинити Менеджмент». Компания находится под управлением основателя венчурного фонда LETA Capital и владельца My.Games Александром Чачаве.

АО «Проработка». Оно принадлежит единственному бенефициарному владельцу и руководителю Специализированного депозитария «ИНФИНИТУМ» Павлу Прассу.

ООО «Меридиан-Сервис». Компания находится под управлением бизнесмена Александра Рязанова. Он долгое время работал в нефтегазовой отрасли.

Никто из владельцев долей не может быть лидером в управлении. Продажа активов фонду «Консорциум.Первый» будет происходить в несколько этапов в течение месяцев.

Что пропадет у российского «Яндекса»

У Yandex N.V останутся несколько активов, которые ранее разрабатывались. Среди них: облачная платформа искусственного интеллекта Nebius AI, Толока ИИ, Avride (ведущий разработчик беспилотного вождения), TripleTen и миноритарные инвестиции в другие технологические компании. Также за Yandex N.V останется Data-центр, который находится в Финляндии.

Стартапы, которые остаются у Yandex N.V, ранее разрабатывал основатель «Яндекса» Аркадий Волож. После начала спецоперации он покинул Россию.

Что будет с «Яндексом» после сделки

В компании заявили, что «Яндекс» останется частным, независимым и публичным. Новая управленческая структура сохранит все процессы управления компанией. В компании пообещали, что «Яндекс» будет продолжать развиваться и заботиться о своих пользователях.