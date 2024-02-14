Спасатели ЯНАО выручили ямальцев, у которых в тундре сломался снегоход

Сотрудники «Ямалспаса» выручили из беды ямальцев, у которых сломался снегоход в 135 км от п. Тазовский (ЯНАО). Медпомощь пострадавшим не понадобилась, сообщает департамент гражданской защиты округа.
«Вчера днем в „Ямалспас“ от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что в 135 км от п. Тазовский сломался снегоход, требуется помощь двум мужчинам. Спасатели на вездеходе ТРЭКОЛ в кратчайшие сроки выехали на поиски мужчин. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в п. Тазовский. Медицинская помощь ямальцам не понадобилась», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале департамента гражданской защиты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямальском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» эвакуировали в райцентр Яр-Сале двух человек. У них в условиях низкой температуры сломался снегоход.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.