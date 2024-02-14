14 февраля 2024

Спасатели ЯНАО выручили ямальцев, у которых в тундре сломался снегоход

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, снег, снегоход, зима, шершневское водохранилище
Спасатели на вездеходе ТРЭКОЛ в кратчайшие сроки выехали на поиски мужчин Фото:

Сотрудники «Ямалспаса» выручили из беды ямальцев, у которых сломался снегоход в 135 км от п. Тазовский (ЯНАО). Медпомощь пострадавшим не понадобилась, сообщает департамент гражданской защиты округа.

«Вчера днем в „Ямалспас“ от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что в 135 км от п. Тазовский сломался снегоход, требуется помощь двум мужчинам. Спасатели на вездеходе ТРЭКОЛ в кратчайшие сроки выехали на поиски мужчин. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в п. Тазовский. Медицинская помощь ямальцам не понадобилась», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале департамента гражданской защиты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямальском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» эвакуировали в райцентр Яр-Сале двух человек. У них в условиях низкой температуры сломался снегоход.

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Сотрудники «Ямалспаса» выручили из беды ямальцев, у которых сломался снегоход в 135 км от п. Тазовский (ЯНАО). Медпомощь пострадавшим не понадобилась, сообщает департамент гражданской защиты округа. «Вчера днем в „Ямалспас“ от дежурного системы „112“ поступило сообщение о том, что в 135 км от п. Тазовский сломался снегоход, требуется помощь двум мужчинам. Спасатели на вездеходе ТРЭКОЛ в кратчайшие сроки выехали на поиски мужчин. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в п. Тазовский. Медицинская помощь ямальцам не понадобилась», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале департамента гражданской защиты. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямальском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» эвакуировали в райцентр Яр-Сале двух человек. У них в условиях низкой температуры сломался снегоход.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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