16 января 2024

Сотрудники «Ямалспас» эвакуировали двух человек, застрявших в тундре в мороз. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, снег, снегоход, зима, шершневское водохранилище
В ЯНАО спасатели эвакуировали из тундры двоих человек Фото:

В Ямальском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» эвакуировали в райцентр Яр-Сале двух человек, у которых в условиях низкой температуры сломался снегоход. Происшествие случилось утром 17 января, сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты.

«В 35 километрах к северу от Яр-Сале на дороге, ведущей на факторию Порц-Яха сломался снегоход и требуется помощь двум мужчинам. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в село», — сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО в официальном telegram-канале.

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчеру. На поиск выдвинулись двое спасателей на снегоходах, которые и доставили жителей в райцентр. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в указанный период составляла около 32 градусов мороза. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Сотрудники «Ямалспас» обнаружили в тундре двух человек
Сотрудники «Ямалспас» обнаружили в тундре двух человек
Фото:
Спасатели эвакуировали застрявших жителей в райцентр Яр-Сале
Спасатели эвакуировали застрявших жителей в райцентр Яр-Сале
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямальском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» эвакуировали в райцентр Яр-Сале двух человек, у которых в условиях низкой температуры сломался снегоход. Происшествие случилось утром 17 января, сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты. «В 35 километрах к северу от Яр-Сале на дороге, ведущей на факторию Порц-Яха сломался снегоход и требуется помощь двум мужчинам. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в село», — сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО в официальном telegram-канале. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчеру. На поиск выдвинулись двое спасателей на снегоходах, которые и доставили жителей в райцентр. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в указанный период составляла около 32 градусов мороза. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...