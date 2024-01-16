Сотрудники «Ямалспас» эвакуировали двух человек, застрявших в тундре в мороз. Фото

17 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО спасатели эвакуировали из тундры двоих человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» эвакуировали в райцентр Яр-Сале двух человек, у которых в условиях низкой температуры сломался снегоход. Происшествие случилось утром 17 января, сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты. «В 35 километрах к северу от Яр-Сале на дороге, ведущей на факторию Порц-Яха сломался снегоход и требуется помощь двум мужчинам. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в село», — сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО в официальном telegram-канале. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчеру. На поиск выдвинулись двое спасателей на снегоходах, которые и доставили жителей в райцентр. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в указанный период составляла около 32 градусов мороза. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. Сотрудники «Ямалспас» обнаружили в тундре двух человек Фото: telegram-канал «Департамент гражданской защиты ЯНАО» — https://t.me/dgzipb/1122 Спасатели эвакуировали застрявших жителей в райцентр Яр-Сале Фото: telegram-канал «Департамент гражданской защиты ЯНАО» — https://t.me/dgzipb/1122

В Ямальском районе ЯНАО сотрудники «Ямалспас» эвакуировали в райцентр Яр-Сале двух человек, у которых в условиях низкой температуры сломался снегоход. Происшествие случилось утром 17 января, сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты. «В 35 километрах к северу от Яр-Сале на дороге, ведущей на факторию Порц-Яха сломался снегоход и требуется помощь двум мужчинам. Через некоторое время граждане были найдены и доставлены в село», — сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ЯНАО в официальном telegram-канале. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчеру. На поиск выдвинулись двое спасателей на снегоходах, которые и доставили жителей в райцентр. По данным сервиса Gismeteo, температура воздуха в указанный период составляла около 32 градусов мороза. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.