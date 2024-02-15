ВС РФ ударили по украинским заводам, которые производили авиадвигатели

15 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

На заводах, по которым ударила армия РФ, производили минометные боеприпасы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 15 февраля ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производили авиадвигатели. Все объекты уничтожены, цель российских военных была достигнута. Об этом сообщает Минобороны России. «Российские военные утром нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины», — передает ведомство. Отмечается, что эти предприятия осуществляли ремонт и производили двигатели для воздушных судов, а также минометные боеприпасы и радиооборудование. Цель удара была достигнута, все объекты поражены. Ранее в Министерстве обороны отметили, что ВС РФ нанесли 31 удар высокоточным оружием по ВПК Украины с 4 по 10 февраля. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по предприятиям, которые производили и обслуживали самолеты ВСУ.

Утром 15 февраля ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производили авиадвигатели. Все объекты уничтожены, цель российских военных была достигнута. Об этом сообщает Минобороны России. «Российские военные утром нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины», — передает ведомство. Отмечается, что эти предприятия осуществляли ремонт и производили двигатели для воздушных судов, а также минометные боеприпасы и радиооборудование. Цель удара была достигнута, все объекты поражены. Ранее в Министерстве обороны отметили, что ВС РФ нанесли 31 удар высокоточным оружием по ВПК Украины с 4 по 10 февраля. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по предприятиям, которые производили и обслуживали самолеты ВСУ.