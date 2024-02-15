ВС РФ ударили по украинским заводам, которые производили авиадвигатели

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел, stock
На заводах, по которым ударила армия РФ, производили минометные боеприпасы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 15 февраля ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производили авиадвигатели. Все объекты уничтожены, цель российских военных была достигнута. Об этом сообщает Минобороны России.

«Российские военные утром нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины», — передает ведомство. Отмечается, что эти предприятия осуществляли ремонт и производили двигатели для воздушных судов, а также минометные боеприпасы и радиооборудование. Цель удара была достигнута, все объекты поражены.

Ранее в Министерстве обороны отметили, что ВС РФ нанесли 31 удар высокоточным оружием по ВПК Украины с 4 по 10 февраля. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по предприятиям, которые производили и обслуживали самолеты ВСУ.

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Утром 15 февраля ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производили авиадвигатели. Все объекты уничтожены, цель российских военных была достигнута. Об этом сообщает Минобороны России. «Российские военные утром нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины», — передает ведомство. Отмечается, что эти предприятия осуществляли ремонт и производили двигатели для воздушных судов, а также минометные боеприпасы и радиооборудование. Цель удара была достигнута, все объекты поражены. Ранее в Министерстве обороны отметили, что ВС РФ нанесли 31 удар высокоточным оружием по ВПК Украины с 4 по 10 февраля. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по предприятиям, которые производили и обслуживали самолеты ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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