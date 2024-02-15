Вратарь ХК «Зауралья» из Кургана Сергей Важенин впервые дебютировал в клубе и профессиональной карьере. В матче с «Ижсталью» хоккеист всего за четыре секунды игры сумел дважды спасти свою команду от гола. Об этом сообщается на сайте клуба. Ранее вратарь выступал только в юношеских соревнованиях и первенстве ЮХЛ.
«Для Сергея Важенина выход на лед в матче с „Ижсталью“ стал дебютом и в составе „Зауралья“, и вообще в профессиональном взрослом хоккее. В игре Важенин провел всего 4 секунды, заменив при счете 2:1 в пользу „Зауралья“ Ростислава Глущенко, у которого возникли проблемы с экипировкой. За это время успел отразить опаснейший бросок, а затем не позволил хоккеисту „Ижстали“ сыграть на добивании», — сообщили в пресс-службе клуба.
На момент дебюта Важенину было 17 лет 3 месяца и 11 дней. В более юном возрасте в истории ВХЛ дебютировал только игрок «Югры» Егор Заврагин в возрасте 17 лет и 16 дней.
Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» одержал волевую победу на выезде против «Ижстали». Курганская команда победила соперника со счетом 4:1. Шайбы в ворота ижевцев забили Камиль Шиафотдинов, Роман Чемерикин и дважды Антон Чуфаров. Следующие игры курганцы проведут против хоккейных клубов «Челны» и «Торос». Игры пройдут 16 и 18 февраля.
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