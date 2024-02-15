Вратарь курганского «Зауралья» Важенин за 4 секунды дебюта дважды спас команду. Фото, видео

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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
Вратарь ХК «Зауралье» впервые дебютировал в профессиональной карьере Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Вратарь ХК «Зауралья» из Кургана Сергей Важенин впервые дебютировал в клубе и профессиональной карьере. В матче с «Ижсталью» хоккеист всего за четыре секунды игры сумел дважды спасти свою команду от гола. Об этом сообщается на сайте клуба. Ранее вратарь выступал только в юношеских соревнованиях и первенстве ЮХЛ.

«Для Сергея Важенина выход на лед в матче с „Ижсталью“ стал дебютом и в составе „Зауралья“, и вообще в профессиональном взрослом хоккее. В игре Важенин провел всего 4 секунды, заменив при счете 2:1 в пользу „Зауралья“ Ростислава Глущенко, у которого возникли проблемы с экипировкой. За это время успел отразить опаснейший бросок, а затем не позволил хоккеисту „Ижстали“ сыграть на добивании», — сообщили в пресс-службе клуба.

На момент дебюта Важенину было 17 лет 3 месяца и 11 дней. В более юном возрасте в истории ВХЛ дебютировал только игрок «Югры» Егор Заврагин в возрасте 17 лет и 16 дней.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» одержал волевую победу на выезде против «Ижстали». Курганская команда победила соперника со счетом 4:1. Шайбы в ворота ижевцев забили Камиль Шиафотдинов, Роман Чемерикин и дважды Антон Чуфаров. Следующие игры курганцы проведут против хоккейных клубов «Челны» и «Торос». Игры пройдут 16 и 18 февраля.

17-летний вратарь ХК «Зауралье» Сергей Важенин впервые дебютировал в профессиональной карьере
17-летний вратарь ХК «Зауралье» Сергей Важенин впервые дебютировал в профессиональной карьере
Фото:

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Вратарь ХК «Зауралья» из Кургана Сергей Важенин впервые дебютировал в клубе и профессиональной карьере. В матче с «Ижсталью» хоккеист всего за четыре секунды игры сумел дважды спасти свою команду от гола. Об этом сообщается на сайте клуба. Ранее вратарь выступал только в юношеских соревнованиях и первенстве ЮХЛ. «Для Сергея Важенина выход на лед в матче с „Ижсталью“ стал дебютом и в составе „Зауралья“, и вообще в профессиональном взрослом хоккее. В игре Важенин провел всего 4 секунды, заменив при счете 2:1 в пользу „Зауралья“ Ростислава Глущенко, у которого возникли проблемы с экипировкой. За это время успел отразить опаснейший бросок, а затем не позволил хоккеисту „Ижстали“ сыграть на добивании», — сообщили в пресс-службе клуба. На момент дебюта Важенину было 17 лет 3 месяца и 11 дней. В более юном возрасте в истории ВХЛ дебютировал только игрок «Югры» Егор Заврагин в возрасте 17 лет и 16 дней. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» одержал волевую победу на выезде против «Ижстали». Курганская команда победила соперника со счетом 4:1. Шайбы в ворота ижевцев забили Камиль Шиафотдинов, Роман Чемерикин и дважды Антон Чуфаров. Следующие игры курганцы проведут против хоккейных клубов «Челны» и «Торос». Игры пройдут 16 и 18 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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