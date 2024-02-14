ХК «Зауралье» из Кургана обыграл одного из аутсайдеров чемпионата ВХЛ

ХК «Зауралье» выиграл «Ижсталь» в Ижевске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана одержал волевую победу на выезде над одним из аутсайдеров чемпионата ВХЛ — ХК «Ижсталь». Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу гостей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча.

«Матч между командами „Ижсталь“ — „Зауралье“ закончился со счетом 1:4. У хозяев забил Дмитрий Кормилов, в составе курганцев отличились дважды Камиль Шиафотдинов, Роман Чемерикин и Антон Чуфаров», — передает корреспондент.

Первый период между командами завершился без забитых шайб. Вторая часть игры отметилась дракой двух хоккеистов и голом хозяев льда. У «Ижстали» забил Дмитрий Кормилов. В третьем периоде курганские хоккеисты сумели дважды огорчить соперников. Сначала в большинстве забил Камиль Шиафотдинов, а после вторую шайбу забросил Роман Чемерикин. Еще один гол Шиафотдинов забил в пустые ворота «Ижстали». Четвертую шайбу забил Антон Чуфаров.

Впереди «Зауралье» ждут еще два заключительных выездных матча. Команда встретится с ХК «Челны» и «Торос». Игры пройдут 16 и 18 февраля.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» победил на выезде одного из лидеров чемпионата ВХЛ — пермский «Молот». Встреча закончилась 5:2 в пользу курганских хоккеистов. В составе команды забивали Тютнев, Голоднюк, Закиров, Бойчук и Гавриленко.